Голодать и ждать коллекторов? Пенсионер в недоумении из-за системы назначения пенсий в Латвии

Проработано честно более 60 лет, но когда наконец приходит долгожданное время получения пенсии — приходится ждать ещё. Как может быть, что при своевременной подаче всех документов выплата пенсии откладывается на несколько месяцев? Ситуацию разъясняет Государственное агентство социального страхования (ГАСС / VSAA), пишет LA.LV .

Один из читателей LA.LV сообщил: «Достиг пенсионного возраста, все документы подал вовремя. Затем получил письмо от ГАСС, что в связи с расчётом взносов решение о назначении пенсии откладывается на 4 месяца. Как человеку без денег прожить эти 4 месяца? В законе о пенсиях, в статье 33-й (если не ошибаюсь), предусмотрена возможность выплаты пенсии авансом. Выходит, что обычный гражданин Латвии должен голодать и ждать коллекторов за неуплаченные счета».

В связи с этим портал обратился в ГАСС, чтобы выяснить, как действовать в подобной ситуации.

Старший эксперт отдела методического управления пенсиями ГАСС Лиене Клисмете пояснила: «Если у ГАСС есть вся необходимая информация, пенсия назначается в течение одного месяца.

Если человек имеет право на пенсию, но у ГАСС ещё нет всей информации, необходимой для определения размера пенсии, например, о фактически уплаченных работодателем взносах социального страхования за последний месяц, пенсия выплачивается авансом.

После получения недостающей информации соответствующее отделение ГАСС принимает решение о назначении пенсии и, при необходимости, выплачивает разницу между полученным авансом и назначенной пенсией.

Если отсутствует информация, необходимая для установления самого права на пенсию, например, о страховом стаже, рассмотрение запроса может быть отложено до получения всей требуемой информации, но не более чем на четыре месяца, о чём заявитель уведомляется с указанием причины отсрочки.

Как только вся необходимая информация будет получена, решение о назначении пенсии принимается незамедлительно, не дожидаясь окончания четырёхмесячного срока», — уточнила Клисмете.

Она пояснила, что на размер назначенной пенсии влияет сумма социальных взносов, уплаченных работодателем до месяца, с которого назначается пенсия. Работодатель передаёт эту информацию Службе государственных доходов (СГД), и отчёт подаётся в течение месяца после выплаты последней зарплаты.

ГАСС может получить эти сведения от СГД только после того, как их подаст работодатель. Поэтому на момент подачи заявления на пенсию у ГАСС такой информации может ещё не быть.

В случае вопросов или неясностей рекомендуется связаться с ГАСС напрямую или найти информацию на их сайте. Агентство предоставляет как общую информацию, так и индивидуальные консультации — как очно, так и удалённо.