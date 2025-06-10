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Голодать и ждать коллекторов? Пенсионер в недоумении из-за системы назначения пенсий в Латвии 4 3888

Наша Латвия
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Голодать и ждать коллекторов? Пенсионер в недоумении из-за системы назначения пенсий в Латвии
ФОТО: Unsplash

Проработано честно более 60 лет, но когда наконец приходит долгожданное время получения пенсии — приходится ждать ещё. Как может быть, что при своевременной подаче всех документов выплата пенсии откладывается на несколько месяцев? Ситуацию разъясняет Государственное агентство социального страхования (ГАСС / VSAA), пишет LA.LV.

Один из читателей LA.LV сообщил: «Достиг пенсионного возраста, все документы подал вовремя. Затем получил письмо от ГАСС, что в связи с расчётом взносов решение о назначении пенсии откладывается на 4 месяца. Как человеку без денег прожить эти 4 месяца? В законе о пенсиях, в статье 33-й (если не ошибаюсь), предусмотрена возможность выплаты пенсии авансом. Выходит, что обычный гражданин Латвии должен голодать и ждать коллекторов за неуплаченные счета».

В связи с этим портал обратился в ГАСС, чтобы выяснить, как действовать в подобной ситуации.

Старший эксперт отдела методического управления пенсиями ГАСС Лиене Клисмете пояснила: «Если у ГАСС есть вся необходимая информация, пенсия назначается в течение одного месяца.

Если человек имеет право на пенсию, но у ГАСС ещё нет всей информации, необходимой для определения размера пенсии, например, о фактически уплаченных работодателем взносах социального страхования за последний месяц, пенсия выплачивается авансом.

После получения недостающей информации соответствующее отделение ГАСС принимает решение о назначении пенсии и, при необходимости, выплачивает разницу между полученным авансом и назначенной пенсией.

Если отсутствует информация, необходимая для установления самого права на пенсию, например, о страховом стаже, рассмотрение запроса может быть отложено до получения всей требуемой информации, но не более чем на четыре месяца, о чём заявитель уведомляется с указанием причины отсрочки.

Как только вся необходимая информация будет получена, решение о назначении пенсии принимается незамедлительно, не дожидаясь окончания четырёхмесячного срока», — уточнила Клисмете.

Она пояснила, что на размер назначенной пенсии влияет сумма социальных взносов, уплаченных работодателем до месяца, с которого назначается пенсия. Работодатель передаёт эту информацию Службе государственных доходов (СГД), и отчёт подаётся в течение месяца после выплаты последней зарплаты.

ГАСС может получить эти сведения от СГД только после того, как их подаст работодатель. Поэтому на момент подачи заявления на пенсию у ГАСС такой информации может ещё не быть.

В случае вопросов или неясностей рекомендуется связаться с ГАСС напрямую или найти информацию на их сайте. Агентство предоставляет как общую информацию, так и индивидуальные консультации — как очно, так и удалённо.

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(4)
  • Ш
    Шурик
    10-го июня

    Допустим он начал работать в 15 лет и сейчас ему за 75 ... Он что до сих пор пенсию не оформил ? Хочет сказать , что он уже более 15 лет не получает положенную пенсию ( т.к. в его возрасте ещё лет в 60 мужчинам можно было уходить на пенсию и продолжать работать в т.ч. получая пенсию ) ! Бряхня ..... 😁

    2
    7
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го июня

    "Проработано честно более 60 лет,....," ?

    Интересно, где это еврей (см. фото), честно работал, да ещё и более 60 лет? На каком складе?

    34
    31
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Бесс Толковый
    11-го июня

    Да это явно не его фотография, а просто дед какой-то.. И ещё и что с того что еврей, еврей не человек? Не у каждого еврея кубышка под матрасом или жилка коммерческая. Я тоже еврей, но при этом всю жизнь как вол хреначу.. Что за стереотипы?!

    10
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    11-го июня

    Иннокентию Сидорова. На фото еврей, значит он, тем более не молодой, за 75. Если вы еврей и всю жизнь, вкалывали, значит, родня от вас отказалась. Она вам три раза давала капитал, для развития вашего потенциала и счастливой жизни, а вы его пропивали и просирали.

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