Не забудьте зонтик: завтра Латвию зальют дожди

В среду в Латвии будет преимущественно пасмурно и дождливо, прогнозируют синоптики.

Осадки на большей части страны ожидаются и ночью, и днем. Местами пройдут сильные дожди.

Ночью будет дуть небольшой южный, юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +8...+12 градусов.

Днем воздух прогреется всего до +13...+18 градусов. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - северо-западный ветер.

В Риге среда ожидается пасмурной и дождливой, возможен продолжительный дождь. При южном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного температура воздуха составит +12 градусов ночью и +15 днем.