Не забудьте зонтик: завтра Латвию зальют дожди

В среду в Латвии будет преимущественно пасмурно и дождливо, прогнозируют синоптики.
Осадки на большей части страны ожидаются и ночью, и днем. Местами пройдут сильные дожди.
Ночью будет дуть небольшой южный, юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +8...+12 градусов.
Днем воздух прогреется всего до +13...+18 градусов. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - северо-западный ветер.
В Риге среда ожидается пасмурной и дождливой, возможен продолжительный дождь. При южном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного температура воздуха составит +12 градусов ночью и +15 днем.
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