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Отставка председателя правления Восточной больницы положит конец разногласиям - министр 1 558

Наша Латвия
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Отставка председателя правления Восточной больницы положит конец разногласиям - министр
ФОТО: LETA

Отставка председателя правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Эдгара Лабсвирса положит конец внутренним разногласиям в больнице — в этом уверен министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), сообщает LETA.

Отвечая в эфире передачи "Утренняя панорама" Латвийского телевидения на вопрос, есть ли кризис в управлении больницы, министр заявил, что кризиса больше нет. По его словам, две недели назад Министерство здравоохранения выступило посредником в решении конфликта между правлением и советом больницы. Он считает, что отставка Лабсвирса — положительный шаг в сторону разрешения напряжённой ситуации, в том числе среди сотрудников, которые были недовольны действиями совета. По мнению министра, если и была какая-либо кризисная ситуация, то именно это решение может восстановить нормальную атмосферу и дать персоналу чувство, что их услышали.

На вопрос, не является ли отставка председателя правления RAKUS Нормунда Станевича потерей для больницы, министр отметил, что и он, и Лабсвирс — профессионалы, однако коммуникация между сторонами должна была быть лучше.

"Обе стороны — профессиональные люди. Нужно найти способ общения", — отметил Абу Мери, добавив, что разногласия продолжались уже несколько месяцев, и он сам с марта пытался выступать посредником.

Министр подчеркнул, что временно в совет больницы будет направлен представитель Министерства здравоохранения, который будет следить также за реализацией проектов и финансовыми вопросами. В свою очередь, на пост председателя правления будет объявлен конкурс, и к концу года новое руководство должно быть найдено.

Как сообщалось ранее, в конце мая об отставке объявил председатель правления RAKUS Нормунд Станевич, возглавлявший больницу с 27 апреля 2023 года. Он принял такое решение из-за отсутствия конструктивного сотрудничества с советом и расхождения в видении будущего системы здравоохранения. Тогда Лабсвирс заявил, что отставка была обоюдной договорённостью.

Председатель Медицинского совета RAKUS, главный специалист по внутренней медицине и профессор Айварс Лейниекс тогда выразил мнение, что в последнее время давление на правление и его главу было чрезмерным и необъяснимым. Хотя он не хотел бы «развивать теории заговора», по его словам, «добровольная договорённость» вызывает подозрения.

Сотрудники RAKUS также направили письмо должностным лицам, потребовав объяснить причины отставки Станевича. В письме, подписанном более чем 200 сотрудниками, указано, что уход Станевича вызвал у коллектива «возмущение и подозрения в нечестном влиянии со стороны совета». В связи с этим персонал потребовал от Минздрава объяснений о назначении членов совета и открытости этих решений.

Позже Абу Мери лично посетил больницу и встретился с сотрудниками, чтобы разъяснить ситуацию.

9 июня, спустя пару недель после отставки Станевича, об уходе с должности объявил и председатель совета больницы Эдгар Лабсвирс. Он выразил уверенность, что его решение поможет улучшить сотрудничество между правлением и советом, снизит напряжённость в коллективе и поспособствует как можно более скорому началу реконструкции Латвийского онкологического центра.

В настоящее время работу в совете RAKUS продолжают Валтис Аболс и Йоланта Розе. В правлении больницы продолжают работать три члена — Харалдс Плаудис, Каспарс Плуме и Вадим Белюн.

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#больницы
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(1)
  • A
    Anim
    10-го июня

    Разногласия закончатся, конечно. А больница умрёт. Как и всё прочее под руководством истинных поцреотов.

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