Через несколько лет за въезд в центр Риги придется платить до 7 евро

В столице планируется ввести зону с низким уровнем выбросов, что, скорее всего, ограничит движение старых автомобилей в центральной части города. Это делается потому, что качество воздуха в Риге уже сейчас часто не соответствует установленным нормативам, а к 2030 году ожидается ужесточение лимитов загрязнения воздуха на уровне ЕС, сообщает 360TV Ziņas.

В обсуждаемую территорию столицы входят: Старый город, центр города, часть района Сканстес, часть Брасы, Гризинькалнс, Авоту и уголок Латгальского предместья.

Как отмечает представитель Управления планирования мобильности Департамента городского развития Рижской думы Анджей Степанчук, уже с 2015 по 2019 год в Риге были зафиксированы превышения допустимых согласно латвийскому законодательству показателей качества воздуха. Сейчас стремительно приближается 2027 год — срок, к которому необходимо ввести зону с низким уровнем выбросов.

Рассматриваются как минимум три возможные модели действий. В упрощенном виде: первая — ничего не меняется и сохраняются действующие правила, вторая — ограничения касаются владельцев автомобилей старше 20 лет и наиболее загрязняющих, включая грузовики, третья — въезд в центр становится платным для всех, но сумма сбора зависит от уровня выбросов конкретного транспортного средства.

«Даже сейчас, если смотреть на умеренный сценарий — речь идет о 20-летних транспортных средствах, которые чрезмерно загрязняют воздух. Исторический центр города не должен быть зоной транзитного проезда. Если транспортное средство сильно загрязняет воздух, его владельцу нужно выбирать: ехать в объезд, заплатить за въезд или подумать об альтернативных способах передвижения», — говорит старший консультант консалтинговой компании Ernst & Young Baltic Оскар Леоскс.

В то же время в Департаменте городского развития признают, что объехать центр города не так-то просто, но также нужно понимать, что строительство новых мостов через Даугаву — это долгий и дорогостоящий процесс. Пока также не решено, как зона низких выбросов повлияет на местных жителей — будут ли им предоставлены какие-либо льготы и насколько значительными они окажутся.

Согласно предварительным оценкам, с учетом нынешней покупательной способности евро, плата за въезд может составить от трех до семи евро.

«Если установить сбор в 50 центов, евро или даже меньше — это не будет стимулировать жителей отказаться от поездок на старом дизеле. Если мы не хотим, чтобы дизельные автомобили продолжали ездить в прежнем количестве, тогда просто пополнение бюджета самоуправления не решит проблему. Эти деньги никоим образом не способствуют улучшению качества воздуха», — подчеркивает представитель думы Степанчук.