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Едешь на +10 км/ч? Жди штрафные пункты — готовится реформа наказаний на дороге 4 3955

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Едешь на +10 км/ч? Жди штрафные пункты — готовится реформа наказаний на дороге

Агрессивных и опасных водителей следует наказывать строже - к такому выводу пришли Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) и ответственное министерство при подготовке новой версии так называемой системы штрафных пунктов, пишут общественные СМИ.

Предполагается, что те, кто чаще нарушает скоростной режим, будут быстрее накапливать пункты и лишаться водительских прав. Штрафные пункты со временем аннулируются. Их количество можно сократить, посещая курсы, а при накоплении 16 пунктов права изымаются на год. Порог для неопытных водителей ниже - 10 пунктов.

Система пунктов за нарушения была введена в 2004 году. С тех пор в нее вносились изменения и дополнения, но сейчас CSDD признает, что система больше не является прозрачной и понятной. Поэтому идея состоит в том, чтобы пересмотреть ее в совершенно новой версии и многое изменить. За то, что сделано по забывчивости, что не представляет прямой опасности, пункты начисляться не должны.

"Количество пунктов за такие формальные нарушения, как несвоевременное прохождение технического осмотра, сокращено", - рассказал руководитель квалификационного отдела CSDD Юрис Тетерис.

Но, например, за несоответствующие требованиям шины в зимний период теперь будут применяться штрафные пункты, причем сразу два.

Основная цель системы пунктов - воздействовать на агрессивных водителей, которые превышают скорость, совершают опасные маневры и делают это неоднократно. Теперь пункты можно будет давать и за превышение на 10 километров в час. Как заявил эксперт CSDD, который занимается анализом тяжелых ДТП, даже эти якобы небольшие нарушения скорости имеют решающее значение в аварийных ситуациях.

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(4)
  • F
    FOXBAT
    11-го июня

    Сволочи и идиоты.... В Марупе понавтыкали знаков 30 км/ч, где дети никогда не бегают.., КАК ТАМ МОЖНО ПРЕВЫСИТЬ ЭТИ ДОЛБАНЫЕ 30 КМЧ, ЕСЛИ ТАМ , ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 М "ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ"

    57
    5
  • A
    Aleksandr
    11-го июня

    А где реальная статистика? Где её посмотреть?

    87
    1
  • Д
    Дед
    11-го июня

    10 км/ч превышение не о чем, которое водитель и не заметит. Ужесточение наказаний только способ вытягивания денег у населения.

    90
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    Согласен что превышение скорости движения -- это основная причина усугубления последствий дорожео-транспортных происшествий. Но, при чем тут камеры в принципе? Есть статистика о том что камеры располагаются именно в аварийных местах( черных точках) и их установка как-то повлияла на изменение аварийности? Уверен что нет! А то что камеры слежения устанавливаются совсем по другим принципам -- это понятно каждому водителю Латвии. Может все тупо и банально, перед CSDD поставлена задача по увеличению сбора и оборачиваемости денежных средств? Вот на это ну очень похоже.

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