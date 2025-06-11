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Граница с восточными соседями «редеет»: грузовиков меньше, легковых почти нет 2 2548

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2025
LETA
Граница с восточными соседями «редеет»: грузовиков меньше, легковых почти нет

Границу Латвии с Россией и Беларусью по-прежнему пересекают грузовые автомобили, но их движение существенно сократилось, пишет Diena.

За первые пять месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в направлении выезда оно сократилось на 7%, а в направлении въезда - на 25%. Поток легкового транспорта сократился еще больше.

Патерниеки - единственный пропускной пункт на границе Латвии с Беларусью. Статистика за первые пять месяцев прошлого и этого года показывает, что поток грузовых автомобилей уменьшается: въезд сократился на 30%, выезд - на 20%. На границе с Россией в Терехово эти показатели составляют минус 6% и плюс 5% соответственно, а в Гребнево - минус 35% и минус 9%.

Такие изменения можно объяснить процедурами, проводимыми на латвийской стороне, а именно проверками санкционных товаров, а также действиями соседних стран на пункте пересечения границы, сообщил подкомиссии Сейма по внутренней безопасности представитель Государственной пограничной охраны Риналдс Белый. В Гребнево в этом году границу пересекали грузовые автомобили, зарегистрированные в Литве, Латвии, России, Казахстане и Польше, в Патерниеки - в Литве, Латвии, Казахстане, Узбекистане и Киргизии, а в Терехово - грузовые автомобили, зарегистрированные в Латвии, Литве, России, Узбекистане и Румынии.

"По сути, большую часть общего потока составляют именно латвийские и литовские перевозчики", - отметил Белый.

Можно сказать, что ситуация полностью под контролем, добавил он.

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(2)
  • З
    Злой
    11-го июня

    Ну с одной стороны можно быстро проехать границу, хочу в Брест съездить.

    15
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    Спасибо за статистику.

    12
    1

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