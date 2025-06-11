Латвийская армия набирает желающих в новое подразделение рейнджеров

В Специальном подразделении Специального командования Национальных вооружённых сил (НВС) начато формирование нового боевого подразделения — рейнджеров, сообщили агентству LETA в НВС.
Рейнджеры — это специально отобранные и подготовленные военнослужащие, обученные тактике малых подразделений, специальной разведке и проведению прямых боевых операций.
Подразделение рейнджеров будет способно выполнять все основные задачи, предусмотренные для сил специальных операций НАТО: военную помощь, специальную разведку и прямые действия. Дополнительно рейнджеры смогут вести неконвенциональные боевые действия, поддерживая национальное движение сопротивления и применяя нелинейные, асимметричные методы, поясняют в НВС.
Также рейнджеры смогут участвовать в операциях по борьбе с терроризмом, тем самым усиливая внутреннюю безопасность страны и способность оперативно реагировать на гибридные угрозы. В НВС подчёркивают, что это значительно укрепит потенциал специальных операций в вооружённых силах.
Военнослужащий, желающий стать рейнджером, после прохождения оценки и вступительных испытаний начинает шестимесячное обучение первого уровня, по завершении которого получает квалификацию «рейнджер». Эта квалификация даёт право занимать должность в подразделении рейнджеров и приступить к обучению специальной тактике и специальности. После успешного окончания этих курсов военнослужащий получает право участвовать в выполнении специальных операций.
Начало следующего курса первого уровня запланировано на март 2026 года.
НВС приглашают всех заинтересованных подать заявку, написав на адрес электронной почты: dienests.suv@mil.lv. Рейнджером может стать как мужчина, так и женщина.
Основные требования к кандидатам в Специальное подразделение: гражданство Латвии, соответствующее состояние здоровья (категория A6 или B5), среднее образование (предпочтительно среднее специальное или высшее), возраст до 35 лет для боевых и боевых вспомогательных команд.
Кандидаты должны пройти физические испытания и психологическую оценку, включая:
- отжимания от пола — 60 раз за 2 минуты,
- упражнение на пресс — 60 раз за 2 минуты,
- подтягивания на перекладине — минимум 12 раз,
- плавание 1500 метров за 50 минут,
- кросс на 10 километров за 50 минут.
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