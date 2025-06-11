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Латвийская армия набирает желающих в новое подразделение рейнджеров 2 908

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Латвийская армия набирает желающих в новое подразделение рейнджеров

В Специальном подразделении Специального командования Национальных вооружённых сил (НВС) начато формирование нового боевого подразделения — рейнджеров, сообщили агентству LETA в НВС.

Рейнджеры — это специально отобранные и подготовленные военнослужащие, обученные тактике малых подразделений, специальной разведке и проведению прямых боевых операций.

Подразделение рейнджеров будет способно выполнять все основные задачи, предусмотренные для сил специальных операций НАТО: военную помощь, специальную разведку и прямые действия. Дополнительно рейнджеры смогут вести неконвенциональные боевые действия, поддерживая национальное движение сопротивления и применяя нелинейные, асимметричные методы, поясняют в НВС.

Также рейнджеры смогут участвовать в операциях по борьбе с терроризмом, тем самым усиливая внутреннюю безопасность страны и способность оперативно реагировать на гибридные угрозы. В НВС подчёркивают, что это значительно укрепит потенциал специальных операций в вооружённых силах.

Военнослужащий, желающий стать рейнджером, после прохождения оценки и вступительных испытаний начинает шестимесячное обучение первого уровня, по завершении которого получает квалификацию «рейнджер». Эта квалификация даёт право занимать должность в подразделении рейнджеров и приступить к обучению специальной тактике и специальности. После успешного окончания этих курсов военнослужащий получает право участвовать в выполнении специальных операций.

Начало следующего курса первого уровня запланировано на март 2026 года.

НВС приглашают всех заинтересованных подать заявку, написав на адрес электронной почты: dienests.suv@mil.lv. Рейнджером может стать как мужчина, так и женщина.

Основные требования к кандидатам в Специальное подразделение: гражданство Латвии, соответствующее состояние здоровья (категория A6 или B5), среднее образование (предпочтительно среднее специальное или высшее), возраст до 35 лет для боевых и боевых вспомогательных команд.

Кандидаты должны пройти физические испытания и психологическую оценку, включая:

  • отжимания от пола — 60 раз за 2 минуты,
  • упражнение на пресс — 60 раз за 2 минуты,
  • подтягивания на перекладине — минимум 12 раз,
  • плавание 1500 метров за 50 минут,
  • кросс на 10 километров за 50 минут.
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#служба в армии #призыв в армию
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(2)
  • A
    Aleks
    11-го июня

    Так бы и написали:требуются смертники ,ведь даже лучшие из гоев заслуживают смерти .Мало,что ли ,таких было на Украине и в России?Сотни тысяч человек с двух сторон.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    ...рейнджеров... Пушечное мясо и не более того.

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