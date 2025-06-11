Латвийская армия набирает желающих в новое подразделение рейнджеров

Рейнджеры — это специально отобранные и подготовленные военнослужащие, обученные тактике малых подразделений, специальной разведке и проведению прямых боевых операций.

Подразделение рейнджеров будет способно выполнять все основные задачи, предусмотренные для сил специальных операций НАТО: военную помощь, специальную разведку и прямые действия. Дополнительно рейнджеры смогут вести неконвенциональные боевые действия, поддерживая национальное движение сопротивления и применяя нелинейные, асимметричные методы, поясняют в НВС.

Также рейнджеры смогут участвовать в операциях по борьбе с терроризмом, тем самым усиливая внутреннюю безопасность страны и способность оперативно реагировать на гибридные угрозы. В НВС подчёркивают, что это значительно укрепит потенциал специальных операций в вооружённых силах.

Военнослужащий, желающий стать рейнджером, после прохождения оценки и вступительных испытаний начинает шестимесячное обучение первого уровня, по завершении которого получает квалификацию «рейнджер». Эта квалификация даёт право занимать должность в подразделении рейнджеров и приступить к обучению специальной тактике и специальности. После успешного окончания этих курсов военнослужащий получает право участвовать в выполнении специальных операций.

Начало следующего курса первого уровня запланировано на март 2026 года.

НВС приглашают всех заинтересованных подать заявку, написав на адрес электронной почты: dienests.suv@mil.lv. Рейнджером может стать как мужчина, так и женщина.

Основные требования к кандидатам в Специальное подразделение: гражданство Латвии, соответствующее состояние здоровья (категория A6 или B5), среднее образование (предпочтительно среднее специальное или высшее), возраст до 35 лет для боевых и боевых вспомогательных команд.

Кандидаты должны пройти физические испытания и психологическую оценку, включая: