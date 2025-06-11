Лето обещает вернуться. Совсем скоро

В выходные дни в Латвии осадков не ожидается, погода станет солнечной и тёплой, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В четверг в большинстве районов страны сохранится облачная и дождливая погода, при этом в Курземе и на побережье Рижского залива ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 13–18 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +12..+17 градусов.

В пятницу дожди возможны лишь местами — в основном на востоке страны, а в субботу и воскресенье осадков не прогнозируется, облачности будет мало. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.

Температура воздуха по ночам понизится до +7..+13 градусов, а днём в субботу и воскресенье составит +20..+24 градуса, на побережье будет на несколько градусов прохладнее.

Уровень ультрафиолетового излучения в середине дня достигнет средне высокого уровня. Наиболее важно беречься от солнца в период с 12:00 до 15:00.

Ожидается, что на следующей неделе временами пойдут дожди, а с увеличением облачности дни станут немного прохладнее. В целом вторая половина июня прогнозируется на 1–2 градуса прохладнее нормы.