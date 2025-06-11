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Минсообщения пояснило, зачем надзор за тракторами передает CSDD 3 840

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Минсообщения пояснило, зачем надзор за тракторами передает CSDD

Интеграция функций Государственного агентства технического надзора (ГАТН / VTUA) в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) может позволить сэкономить около 900 000 евро до 2028 года, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

Комментируя обеспокоенность общества "Союз крестьян" по поводу влияния объединения учреждений на доступность услуг для фермеров, в министерстве указали, что объединение позволит улучшить доступность услуг для жителей, повысить эффективность обслуживания клиентов, сократить бюрократию и расходы государственного бюджета.

На данный момент министерство начало оценку по интеграции функций ГАТН в CSDD. Проводится аудит функций, расходов и доходов, анализ нормативной базы, включая необходимые поправки, а также моделирование влияния на доступность услуг в сельском хозяйстве.

По данным "Союза крестьян", ГАТН и предоставляемые ею услуги фермерам не субсидируются и не финансируются из госбюджета. Поэтому, по их мнению, присоединение агентства к CSDD не принесёт положительного финансового эффекта государству.

Однако в министерстве указали, что ГАТН в 2023 году получила государственную дотацию в размере 266 165 евро, что составило 5,8% от общего дохода. В свою очередь, CSDD уже несколько лет работает без дотаций и выплачивает дивиденды в госбюджет. В 2023 году CSDD перечислила в бюджет 2,53 млн евро.

По результатам предварительной оценки Минтранса, объединение функций техосмотра, ведения реестра и экзаменов в одной капитальной компании позволит достичь экономии примерно в 900 000 евро до 2028 года. Экономия в основном связана с оптимизацией помещений, информационных технологий и персонала.

Министерство считает, что интеграция функций в CSDD обеспечит принцип "одного учреждения" — все действия, связанные с тракторной техникой, включая регистрацию, техосмотр и экзамены для водителей, будут осуществляться в одном месте. Кроме того, единая платформа регистрации и надзора позволит более унифицированно организовать обмен данными с Государственной полицией, Службой государственных доходов, Службой поддержки села и другими учреждениями.

Как сообщалось ранее, в "Союзе крестьян" подчеркнули, что подобное предложение стало неожиданностью, поскольку до сих пор обсуждения с отраслью и Министерством земледелия не проводились.

Председатель правления "Союза крестьян" Юрис Лаздиньш отметил, что такие существенные изменения, затрагивающие отрасль, не могут продвигаться в одностороннем порядке и без консультаций с фермерами.

"Мы призываем Минтранс и другие министерства тщательно оценивать публикацию таких предложений до их обсуждения и согласования с отраслью", — подчеркнул Лаздиньш.

"Союз крестьян" призывает Минсообщения рассмотреть возможности снижения стоимости услуг CSDD, а также обратить повышенное внимание на работу Автотранспортной дирекции (АТД) и обеспечение общественного транспорта в сельских регионах. По мнению общества, работа АТД в этом направлении до сих пор была недостаточно эффективной, и необходимы серьёзные улучшения.

ГАТН — учреждение прямого подчинения министра земледелия, цель которого — обеспечение технического и рыночного надзора за безопасной для здоровья человека и окружающей среды тракторной техникой и её прицепами, контроль учебного процесса водителей тракторной техники, ведение государственной информационной системы тракторов, их прицепов и водителей, а также ознакомление общества с историей развития сельского хозяйства и популяризация материальных и нематериальных свидетельств жизни и хозяйствования в латвийской деревне с конца XIX века до наших дней.

CSDD — государственное акционерное общество, которое занимается регистрацией транспортных средств в Латвии, выдачей водительских удостоверений, проведением техосмотра автомобилей и предоставлением других услуг. Владельцем долей капитала дирекции является Министерство сообщения.

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(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    Ну вот, теперь CSDD и в фермерский карман залезет поглубже. CSDD переходит на новый уровень, становится легализованным финансовым инструментом государства.

    3
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го июня

    То-то я и смотрю, что работники CSDD, на тракторах по улицам гоняют!

    6
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  • Д
    Дед
    11-го июня

    Государство сэкономит, владельцы заплатят в три раза больше.

    6
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