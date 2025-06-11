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Полож трубку! В борьбе с мошенниками у населения Латвии забирают кусочек свободы 0 2756

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Полож трубку! В борьбе с мошенниками у населения Латвии забирают кусочек свободы
ФОТО: dreamstime

Латвия пока не Венгрия, либерализм у нас еще официально никто вроде бы не отменял, но ветра новомодных идеологий стали задувать и в наши окна.

Покажи паспорт

Латвийское Министерство внутренних дел предлагает ввести регистрацию пользователей карт предоплаты мобильной связи. То есть, прежде чем купить SIM-карту от «Зелта зивтини» или что-нибудь в этом роде, придется показать паспорт или удостоверение личности, данные из которых перепишут и занесут в некий регистр.

Это, конечно, пока только идея, предложение, но почему-то кажется, что наши законодатели ее одобрят. Еще бы – речь ведь идет о поимке злоумышленников. Кто посмеет отказаться помочь?

Как поясняет МВД, с 2020 года постоянно растет число случаев телефонного мошенничества, и, как правило, преступные лица при планировании и совершении преступных действий используют SIM-карты, которые ежедневно меняют наряду с мобильными телефонами, а иногда такая смена SIM-карт происходит даже несколько раз за день.

Вот ведь какие хитрые жулики: узнали, что предоплаченные SIM-карты – анонимные.

Технологичное зло

МВД, однако, не упоминает, что самые злостные жулики, которые выманивают у жителей Латвии самые большие суммы, как правило, вообще находятся за границей. С помощью латвийских законов их никак не переписать и не занести в наш регистр.

Более того, для звонков они используют IP-телефонию, то есть звонят прямо с компьютера, который может сымитировать любой номер, в том числе латвийский.

К тому же жулики, если им будет надо, могут использовать SIM-карты, купленные анонимно в других странах ЕС. Так что есть сомнения, что новая мера может серьезно оградить население ЛР от действий мошенников, которые в последние годы распоясались до ужаса.

При этом очередной кусочек свободы у населения забирают. Не говоря уже о том, что весь груз проблем, связанных с регистрацией покупателей предоплаченных SIM-карт, естественно, будет возложен не на органы, а на тех, кто такие SIM-карты продает.

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#телефоны
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Григорий Антонов
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