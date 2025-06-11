Позор и перед албанцами неудобно. Для Милды требуют новый забор

Состояние полицейских заграждений у Памятника Свободы вызвало волну возмущения — в соцсетях и в обществе. 10 июня в Риге прошёл матч отборочного тура чемпионата мира по футболу 2026 года: сборная Латвии сыграла вничью с командой Албании — 1:1. В столицу прибыло около 450–500 албанских болельщиков, и для усиления мер безопасности часть площади у Памятника Свободы была перекрыта.

Однако больше, чем результат игры, внимание рижан и туристов привлёк внешний вид заграждений, установленных для обеспечения порядка. Металлические конструкции, как видно на фотографиях, покрыты слоем ржавчины, с облупившейся краской и едва различимыми надписями «Policija».

«Сегодня из-за футбольного матча с албанцами мы демонстрируем 500 иностранным фанатам и туристам, как прекрасно выглядит ржавчина, и то, что у полиции нет денег», — написал один из пользователей соцсети X.

«Неужели это советский забор?» — задаётся вопросом другой.

Учитывая, что речь идёт о центральной точке столицы и одном из главных символов Латвии — Памятнике Свободы, внешний вид заграждений вызвал недоумение. Многие латвийцы в комментариях прямо называют происходящее «позором» и «металлоломом у главного символа свободы».

«Это не просто плохо — это унизительно. Люди приезжают, фотографируются, а мы выставляем такое убожество у национального символа», — возмущается рижанка Лайма.

Официальных комментариев от Министерства внутренних дел пока не последовало. Тем временем, эксперты отмечают, что подобное оборудование, судя по его состоянию и конструкции, может насчитывать десятки лет. Не исключено, что заграждения были произведены ещё в советское время и с тех пор ни разу капитально не обновлялись.

Общественность требует не только замены устаревшего инвентаря, но и более серьёзного отношения к имиджу страны. Ведь туристы судят о ней не только по открыткам, но и по ржавым заборам в самом сердце столицы