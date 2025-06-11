С первого раза экзамен по вождению в CSDD сдает лишь треть: и кому это выгодно?

В Латвии около 67 % претендентов на водительские права категории B проваливают первый экзамен по вождению. Такова статистика CSDD.

Впрочем, повторно сдают не лучше — лишь каждый третий. Инструкторы указывают на необходимость повышения квалификации преподавательского состава, а некоторые винят саму CSDD. Но что говорят сами учащиеся? Об этом шла речь на канале LTV в передаче «Запрещённый приём».

За 12 месяцев в CSDD прошли экзамен около 50 000 людей. Только 33 % сдали с первого раза, 36 % — со второго, и ещё 33 % — с третьей попытки. Был даже один случай, когда права человек получил лишь с седьмой попытки.

Один экзамен стоит 50 евро, и по подсчётам «Запрещённого приёма» переплата от повторных попыток принесла CSDD не менее 2 млн евро в год.

Перед сдачей экзамена обязательно требуется успешно пройти внутренний экзамен автошколы. CSDD публикует полугодовые отчёты по автошколам: одни достигают более 70 % сдавших в первый раз, другие — менее 15 %. Внимание привлек один инструктор-рекордсмен: за последний год он допустил до экзамена 548 претендентов (при среднем числе 50).

Комментарий CSDD

— Если не сдали с первого раза — виноват чаще всего стресс, но повторные провалы говорят о проблеме в подготовке, — заявил Юрис Тетерис, руководитель квалификационного департамента CSDD. Он добавил, что многие автошколы не адаптируются под обновлённые требования, а просто готовят «по старинке».

В связи с этим CSDD планирует реформы.

Инструкторы с низкой эффективностью (<10 %) в течение 5 лет должны будут пройти курсы и переаттестацию.

Кроме того, инструкторов и автошколы хотят сделать «прозрачными» — публиковать имена и статистику успеха.