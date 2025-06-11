Сегодня с 10:00 до 17:00 в Юрмале пройдет регистрация на бесплатные курсы латышского языка, организованные самоуправлением, сообщает LETA со ссылкой на данные самоуправления.

Курсы организуются с целью расширения латышскоязычной среды и содействия успешной интеграции жителей в общество. Обучение для участников будет бесплатным — оплату обучения покроют из средств бюджета самоуправления.

Курсы государственного языка предназначены для совершеннолетних жителей Юрмалы, зарегистрированных в городе — граждан, неграждан и граждан других государств, которым предоставлено постоянное вид на жительство или удостоверение.

Обучение будет проводиться в соответствии с уровнем знаний участников — на низком, среднем или высоком уровне владения государственным языком. После завершения курса и успешной сдачи экзамена участники получат подтверждение об освоении программы.

Подача заявлений и регистрация будут проходить в порядке живой очереди в Управлении благосостояния самоуправления.

В самоуправлении пояснили, что курсы государственного языка будут организованы в группах от десяти до двадцати участников в зависимости от их уровня знаний. Услуга будет предоставляться по цене 3,61 евро за один академический час для одного участника. Расписание занятий, исходя из уровня знаний обучающихся, составит поставщик услуги — Центр профессионального дальнейшего образования «Dija», выбранный по итогам закупки в этом году.

В бюджете Управления благосостояния Юрмалы на 2025 год на эти цели выделено 11 400 евро.