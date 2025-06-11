В Латвии вводится принудительное лечение подростков с зависимостями

Сейм поддержал порядок обязательного лечения несовершеннолетних с зависимостями. Изменения в закон о здравоохранении предусматривают привлечение суда и защиту интересов молодых пациентов в пилотном проекте до 2027 года.

LETA cообщает, что Комиссия Сейма по правам человека и общественным вопросам в среду одобрила рассмотрение в окончательном чтении изменения в Закон о здравоохранении, которые устанавливают порядок обязательного лечения несовершеннолетних с зависимостями, сообщили в пресс-службе Сейма.

Новая процедура определяет, как Детская клиническая университетская больница принимает и оценивает несовершеннолетних пациентов, при необходимости привлекая суд и обеспечивая непрерывную поддержку молодым людям с расстройствами, вызванными чрезмерным или вредным употреблением психоактивных веществ, либо с подтверждённой зависимостью.

Согласно изменениям, в течение 72 часов с момента поступления в больницу консилиум врачей оценивает медицинские риски и при необходимости принимает решение о привлечении суда. Суд должен утвердить решение консилиума о необходимости обязательного лечения, если у пациента выявлен высокий медицинский риск, а иные методы лечения невозможны или неэффективны.

Также законопроект предусматривает, что если несовершеннолетний самостоятельно покинул лечебное учреждение, больница обязана сообщить об этом полиции, которая обеспечивает его возвращение.

Временная пилотная программа, охватывающая Детскую клиническую университетскую больницу, больницу «Гинтермюйжа» и Детскую психоневрологическую больницу «Айнажи», будет действовать до 30 июня 2027 года.