В Музее природы можно будет увидеть 100 сортов ирисов

С сегодняшнего дня до 13 июня в экспозиции Латвийского национального музея природы будут представлены более 100 сортов ирисов различных окрасов, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью музея.

Совместно с Латвийским обществом гладиолусов и ирисов такие выставки в музее проводятся уже 30 лет.

Селекционеры и коллекционеры на выставке представят сорта ирисов, которые хорошо растут и цветут в климатических условиях Латвии, а также покажут новинки селекции.

В Латвии выращивание, коллекционирование и селекция ирисов широко распространены, и эти цветы представлены в разнообразных оттенках. Слово «ирис» в переводе с древнегреческого означает «радуга». На выставке свои коллекции представят селекционеры и коллекционеры общества гладиолусов и ирисов — Илга Винькеле, Дзинтра Юревица, Лаймонис Закис, Лолита Мухлинкина, Юрис Базе, Раймонд Пуриньш, Агра Страумане и Гунта Екабсоне.

Во время выставки будет проходить продажа саженцев ирисов. Каждый желающий сможет получить консультации о различных сортах ирисов, их селекции, выборе подходящих сортов для своего сада и особенностях выращивания.

Открытие выставки «Ирисы 2025» состоится сегодня в 12:00 в выставочном зале на 2-м этаже Латвийского национального музея природы.

Следующая выставка садоводческого сезона — «Пионы 2025» — в музее запланирована с 19 по 21 июня.