В среду погодные условия определяет циклон

Среда в Латвии будет облачной, местами пройдут дожди, в отдельных районах – сильные, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Температура воздуха во второй половине дня составит +12..+17 градусов.

Будет дуть слабый до умеренного южного, юго-восточного ветра, в Курземе ветер сменится на западный, северо-западный.

В Риге ожидается пасмурная и дождливая погода, будет дуть небольшой южный, юго-восточный ветер, температура воздуха не превысит +15..+16 градусов.

Погодные условия определяет циклон.