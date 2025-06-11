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«Возможно, он употребляет кокаин и любит мальчиков»: Янсонс ответил журналисту, обвинившему его в алкоголизме 0 947

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2025
tv24
«Возможно, он употребляет кокаин и любит мальчиков»: Янсонс ответил журналисту, обвинившему его в алкоголизме
ФОТО: LETA

Длительная нетрудоспособность омбудсмена в последнее время обсуждалась публично в различных источниках. В передаче TV24 «Личность дня» омбудсмен Юрис Янсонс рассказал, как эта шумиха отразилась на нём самом и на его отношениях с коллегами, а также прокомментировал пост в соцсетях журналиста и ведущего передачи «Krustpunktā» Айдиса Томсона.

«Бюро омбудсмена чувствует себя униженным и дискредитированным, и единственный виновник — это я. Отдельное спасибо Айдису Томсону, который начал нести какую-то чушь о каких-то причинах. Я не знаю, откуда он этого всего набрался. В моих глазах он пал как журналист. Настоящий журналист выражает своё мнение не в форме предположений, а основываясь на доказательствах. Миссия журналиста — информировать общество о правде. Где доказательства обвинений в алкоголизме? Точно так же я могу сказать, что, возможно — хотя я сам в это не верю — но в обществе ходят разговоры, что он употребляет кокаин и, возможно, ему нравятся несовершеннолетние мальчики!» — ответил Янсонс на обвинения со стороны журналиста.

Томсон ранее опубликовал на своей странице в Facebook запись с вопросом: «Куда пропал омбудсмен?». Полный текст его публикации мы уже публиковали ранее. Но если вкратце, то журналист Айдис Томсонс публично высказал предположение:

"Мне совершенно не хочется знать диагноз болезни омбудсмена. Однако в неофициальных беседах люди из разных кругов говорили, что он просто слишком увлёкся своей «дружбой с зелёным змием». А если это беда алкоголизма, то делать вид, что вы этого не замечаете, бесполезно. Тогда это катастрофа для всех"

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