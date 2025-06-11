Вступай в «Балтийских» рейнджеров! Если сможешь отжаться 60 раз

Подразделение специальных заданий Командования специальных операций Национальных вооруженных сил предлагает самым отважным и выносливым почувствовать себя героем супербоевика. Здесь начато создание нового подразделения рейнджеров.

Рейнджеры — это специально отобранные и подготовленные военнослужащие, прошедшие обучение тактике действий небольших подразделений, специальной разведке, десантированию, диверсионным операциям, захвату особо сложных объектов и даже физическому устранению врагов государства.

Подразделение рейнджеров должно быть способно выполнять все основные задачи, поставленные перед силами специальных операций НАТО. Кроме того, рейнджеры будут вести нетрадиционные боевые действия, поддерживая национальные движения сопротивления и используя нелинейные, асимметричные методы, поясняют в НВС.

Также рейнджеры смогут поддерживать антитеррористические операции, укрепляя таким образом внутреннюю безопасность страны и способность оперативно реагировать на гибридные угрозы. НВС подчеркивает, что эта способность существенно дополнит потенциал вооруженных сил в области специальных операций.

Больных и неграждан не берут

Солдат, выразивший желание стать рейнджером, после оценки и сдачи вступительных экзаменов проходит шестимесячное обучение первого уровня, после чего получает квалификацию «рейнджер». Полученная квалификация позволяет занять должность в подразделении рейнджеров и начать обучение специальным тактикам и специальностям, по успешном завершении которого получают право участвовать в проведении специальных операций.

Следующий курс обучения первого уровня планируется начать в марте 2026 года. НБС приглашает всех заинтересованных лиц подать заявку. Рейнджером могут стать как мужчины, так и женщины.

Основные требования к кандидатам: гражданство Латвии, здоровье в соответствии с требованиями подразделения (A6 или B5), среднее образование, но желательно среднее специальное или высшее образование. Одновременно существует возрастное ограничение до 35 лет для боевых и боевых вспомогательных команд.

Кандидаты в рейнджеры должны пройти физические испытания и психологическую оценку, а именно: отжаться от пола 60 раз за две минуты, выполнение упражнения на пресс – 60 раз за две минуты, подтягивание на перекладине не менее 12 раз, плавание на 1500 метров за 50 минут и кросс 10 километров за 50 минут.