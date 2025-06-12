«Какое дело этой русской свинье?…» Слова из учебника - оскорбление или для педагогики??

Как быть, если в учебных пособиях на латышском встречаются вот такие перлы о русских? Я понимаю, что это якобы художественное произведение, но почему именно такие тексты предлагаются нашим детям для разбора и ответов на вопросы?»

Звучит она так: «Какое дело этой русской свинье до моей мамы? Сокарева мне никакая не воспитательница, пусть сама читает своего Пушкина, Лермонтова и Гоголя, но не вмешивается в мою жизнь. Я никогда не буду учить русский язык. Она несправедливая мачеха. От ее лоснящегося лица, напоминающего блин, могут мухи передохнуть.»

Кто-то из родителей просто пожал плечами и решил оставить эти тексты без внимания, - «что поделаешь, такая сейчас обстановка», но часть семей русскоязычных школьников сочли, что такое спускать на тормозах нельзя, поскольку на их взгляд, таким «откровенно русофобским книгам» не место в школьной программе.

Депутат Рижской думы Инна Дьери обратилась в Госполицию и СГБ с запросом нет ли здесь признаков разжигания национальной розни. Правоохранительные органы ответили – нет, и в возбуждении уголовного дела отказали, поскольку оскорбление не было нанесено конкретной личности. Замначальника СГБ поясняет, что «потерпевшей в рамках уголовного дела не может быть персона, которой моральный вред нанесен как представителю определенной части общества или группы лиц».

Елизавета Кривцова - податель нескольких исков в Конституционный суд о разного рода дискриминации людей в Латвии - так прокомментировала Press.lv ситуацию:

-Я как юрист не назвала бы использование этого текста учителем на уроке в школе проявлением разжигания национальной розни в чистом виде, поскольку здесь все-таки важен контекст. Сам текст, конечно, некрасивый, и, с учетом происходящего у нас в стране (отмены образования на русском языке, запрета преподавать русский язык даже в качестве второго иностранного) звучит оскорбительно для русского человека. И все же, в случае, когда такой текст используется в процессе обучения, чрезвычайно важно понять, в каком контексте он разбирается. Какие именно вопросы учитель задает детям при анализе такого текста? Какие акценты он ставит?

То есть брать скандальные тексты для разбора на уроке не возбраняется. Но важно, что именно пытается учитель этим донести до своих учеников. У меня нет информации, в каком ключе этот текст предлагалось рассмотреть детям при прочтении и на какие именно вопросы ответить. Если такие тесты используются для того, чтобы поддержать права человека и толерантность, объяснить детям, насколько это важно, и что нельзя унижать другую нацию, то тогда нарушения нет. А вот если цель прямо противоположная – призвать детей отказаться от русского языка, не видеть своих сограждан и считать их низшей расой, то конечно, тут налицо явное нарушение прав человека. Важно понять, к чему этот текст ведет – к предрассудкам или к осуждению дискриминации? Если на таком ярком примере учитель покажет ученикам, насколько это некрасиво и что так делать нельзя, - я только за использование таких текстов.

Но, с учетом официального отношения к образованию на русском в нашей стране, конечно, возникает резонный вопрос, зачем такие тексты ставят в программу обучения детям? И есть большие сомнения в том, что это именно для того, чтобы развивать в учениках толерантность. Зная настроение в обществе, конечно, такие тексты разумнее было бы убрать из программы: ведь они ведут к стигматизации и предрассудкам в отношении к представителям другой национальности.

-Почему же тогда, по вашему, правоохранители не усмотрели ничего особенного в этих текстах?

Это уже общеизвестный факт: мы заметили, что Служба госбезопасности непропорционально много находит в Латвии фактов разжигания межнациональной розни, когда жалобы поступают на русскоязычных, и также непропорционально мало усматривает фактов разжигания розни, когда эти действия направлены против самих русских. Это признали даже международные организации, которые рекомендовали Латвии обратить внимание на то, чтобы это отношение было равным, независимо от того, в отношении кого допускается дискриминация. Доходит даже до абсурда – в Латвии уже вызывает удивление, когда кого-то из латышей наказывают за проявление дискриминации в отношении русскоязычных. Так, как раз недавно был один такой случай, когда суд признал латышского пенсионера виновным в разжигании розни против русскоязычного жителя, и даже назначил ему штраф в размере 1500 евро. Все очень удивлялись, потому что такое решение – скорее, редкость.

Эти «грязные русские слова»

Пользователи Фейсбука привели еще один пример из "безобидной" школьной программы для учеников начальной школы. Стихотворение в учебнике латышского для третьих классов. В нем русские слова, которые порой используют в речи латышские дети, сравнивается с…"грязью, прилипшей к сапогам". После употребления латышскими детьми таких слов как "куртка", "самосвал", "бант" или "давай", по мнению автора стихотворения Мары Циелени, следует вечером не только помыть ноги и почистить зубы, но также … вымыть язык от налипшей на него грязи. И лишь тогда можно спать спокойно.

Эти откровенно русофобские высказывания не мешают стихотворению оставаться учебным пособием, воспитывающим младших школьников. Вопрос, что таким образом воспитывается?