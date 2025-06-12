Осторожно, нововведения! На Пиедруяс и Пилдас меняется движение

В Риге на перекрёстке улиц Пиедруяс и Пилдас с сегодняшнего дня изменится организация дорожного движения, сообщили агентству ЛЕТА в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

На перекрёстке Пиедруяс и Пилдас планируется внедрить улучшения в организации движения с целью повышения пропускной способности перекрёстка.

После введения изменений с улицы Пилдас со стороны улицы Вестиенас будет запрещён поворот налево на улицу Пиедруяс. Кроме того, движение транспорта по улице Пилдас впредь будет организовано в одну фазу светофора, в конце которой будет формироваться задержка для направления со стороны Вестиенас.

В рамках изменений также будет адаптирована работа двух светофорных объектов у туннеля под улицей Пиедруяс, чтобы автобусы Rīgas satiksme, выезжающие из 7-го автобусного парка, могли пересекать оба светофора без задержек.

Сегодня будут проведены работы по установке дорожных знаков, нанесению горизонтальной разметки и замене программного обеспечения светофоров.