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Отдохнете в новом году! Минблаг анонсировал перенос рабочих дней в 2026-м году 0 639

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2025
LETA
Отдохнете в новом году! Минблаг анонсировал перенос рабочих дней в 2026-м году

В 2026 году в Латвии будут перенесены два рабочих дня — соответствующее решение принято с целью удобного планирования праздничных периодов и обеспечения более продолжительных выходных, сообщает Министерство благосостояния.

Первый перенос касается пятницы, 2 января. Этот день выпадает между четвергом, 1 января, когда отмечается Новый год, и субботой, 3 января. Чтобы не разрывать новогодний отдых, 2 января станет выходным, а рабочий день за него будет перенесён на субботу, 17 января. Таким образом, у жителей Латвии будет три выходных дня подряд — с 1 по 3 января.

Второй перенос связан с празднованием Лиго. Понедельник, 22 июня, также станет выходным, поскольку он находится между воскресеньем, 21 июня, и праздничным вторником, 23 июня, когда отмечается Лиго. Рабочий день за понедельник перенесут на субботу, 27 июня.

Такое решение позволит жителям отдохнуть более длительное время в самые любимые праздники года.

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