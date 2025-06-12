Продукты на 100 евро можно унести в одной руке, раньше нужна была машина

В Латвии, по-видимому, в сфере торговли продуктами питания есть лидеры рынка, не готовые участвовать в конкурентной борьбе и диктующие высокие цены на продукты. Об этом заявил глава Управления денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в ходе дискуссии, организованной Банком Латвии, пишет LA.LV .

Он отметил, что более половины инфляции в Латвии составляет именно еда. "С продовольствием происходит нечто системное, что подталкивает цены вверх больше, чем мы ожидали в конце прошлого года", – сказал Руткасте.

Существуют товары, цены на которые следуют за мировыми тенденциями в области продовольствия, но, как подчеркнул Руткасте, "дело определённо не только в росте внешних цен – есть и другие факторы".

Он пояснил, что обычно цены производителей и розничные цены идут рука об руку: одни растут – за ними следуют другие, одни падают – другие тоже. До сих пор в Латвии всё было примерно так же, но в настоящий момент рост цен затянулся, что означает, что потребительские цены растут быстрее, чем цены производителей.

Руткасте указал, что это связано с механизмом ценообразования в Латвии, и что способность продавцов повышать цены выше, чем она была бы в условиях более жёсткой конкуренции.

В то время как мир продолжает адаптироваться к экономическим переменам, инфляция остаётся горячей темой, касающейся всех – от продуктовых магазинов до автозаправок.

Недавняя дискуссия на платформе X, начатая пользователем @AinarsZabers, вызвала улыбку – он пошутил, что теперь покупки на 100 евро можно унести в одной руке, что якобы свидетельствует о физической выносливости, ведь раньше для этого требовалась машина.

Другие пользователи подхватили волну: если раньше 25 евро хватало, чтобы заправить бак автомобиля, то теперь нужно 100 евро – или, может быть, баки тоже "растут" вместе с инфляцией?

Эта ироничная ремарка не только высмеивает экономическую реальность, но и заставляет задуматься о том, как изменения цен влияют на наши повседневные привычки.

Agrāk par 25 eiro varēju pieliet mašīnai bāku. Tagad 100 eiro. Līdz cik gadiem aug mašīnām bākas? — Cukura feja (@say_liliom) June 10, 2025

Я подумала то же самое. Позавчера потратили в магазине 80 евро на продукты (ну, в Lidl, соответственно, ничего изысканного), а вчера поняли, что снова надо идти — в холодильнике почти ничего не осталось. Поесть становится роскошью.