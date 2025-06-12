Школьники хотят чаще переписывать проверочные работы

Одним из них стал запрет на неограниченное переписывание проверочных работ. Это вызвало недовольство самих учащихся и родителей. Если учащийся хочет улучшить годовую оценку в пределах одного балла, ему должна быть предоставлена возможность доказать свои знания по всему изученному за учебный год материалу, поэтому рассматривается возможность разрешить на этапе основного образования чаще улучшать оценки.

Как отмечает Государственное агентство развития образования (ГАРО), цель новой системы - не сами отметки, а мотивация учеников учиться и брать на себя больше ответственности.

Чтобы понять, как воспринимается новая система, агентство провело опрос среди учителей, учащихся и родителей. 84% учителей в ходе опроса отметили, что у них хорошо или почти хорошо получается организовать проверочные работы, включая устную или письменную обратную связь, фиксируемую в процентах, уровнях, отметках "зачтено"/"не зачтено". Что касается отношения школьников к новой системе, то примерно половина учителей отметила, что они стали активнее участвовать в учебном процессе (не согласны с этим 4%, скорее не согласны - 30% учителей) и реже пропускают проверочные работы (не согласны - 11%, скорее не согласны - 27%).

Однако существенных изменений в привычках и успеваемости учащихся пока не наблюдается, так как только 16% считают, что новая система оценки знаний способствует улучшению освоения предметов. Что касается родителей, то опрос среди них показал, что 56% новая система понятна или скорее понятна. Однако 81% опрошенных выразили желание, чтобы детям разрешали чаще улучшать оценки, чем раз в год, и только 10% считают, что этого достаточно.