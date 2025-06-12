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Угадайте, какая погода будет на Лиго 0 2038

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Угадайте, какая погода будет на Лиго
ФОТО: LETA

В выходные на Лиго в Латвии временами будет идти дождь, а температура воздуха останется умеренной, свидетельствуют актуальные прогнозы погоды, пишет LETA.

В ближайшие дни нас порадует солнце, а самым тёплым днём недели станет воскресенье, когда воздух прогреется до +20..+24 градусов, лишь в отдельных прибрежных районах не превысит +17..+19 градусов.

Ожидается, что в понедельник, 16 июня, температура воздуха поднимется до +26 градусов, однако в последующие дни станет прохладнее. Возможно, за несколько дней до Лиго максимальная температура по всей стране будет ниже +20 градусов, но в праздничные дни столбик термометра может подняться на несколько градусов выше. По ночам температура опустится до +6..+13 градусов.

На следующей неделе временами пройдут дожди, местами возможны ливни с грозами, будут преобладать западные ветра. Также и на праздничные дни прогнозируются осадки, в основном в виде кратковременного дождя.

Вторая половина июня в целом ожидается на 1–2 градуса прохладнее нормы, количество осадков будет близким к многолетнему среднему показателю, а в Курземе — ниже него.

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#лиго #погода
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