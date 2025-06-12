В четверг в Латвии ожидаются дожди и порывистый ветер

В четверг в Латвии преимущественно сохранится пасмурная погода, в большинстве районов ожидается небольшой дождь, местами — главным образом в Латгале и Видземе — кратковременные более сильные ливни, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют, что в Курземе, Юрмале, Риге и местами в Земгале северный и северо-западный ветер будет усиливаться в порывах до 13–18 метров в секунду. В остальной части страны ветер останется слабее.

Максимальная температура воздуха составит всего +12..+17 градусов.

В Риге небо будет затянуто облаками, временами пройдут дожди, скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 16 метров в секунду, а максимальная температура составит +14 градусов.

Погодные условия определяются циклоном, однако с запада приближается антициклон.