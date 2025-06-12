В пятницу будет солнечно, кратковременные дожди пройдут на востоке

В пятницу в Латвии ожидается более сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Ночью небо временами будет проясняться, а местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +8...+13 градусов.

Днем в западной части страны будет сухо и солнечно, в восточной части Латвии будет больше облаков, пройдут кратковременные дожди и грозы.

В последний день рабочей недели северный, северо-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, а температура воздуха днем составит +16...+21 градус.

В пятницу погода в Риге станет солнечной, осадков не ожидается. Северный, северо-западный ветер временами будет дуть порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12...+13 градусов, днем поднимется до +18...+19 градусов, на севере города будет не теплее +17 градусов.