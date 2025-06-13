Айда на речку! Где в Риге самая тёплая вода

Среди официальных пляжей Риги самая тёплая вода зафиксирована в озере Кишэзерс — плюс 18 градусов, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской муниципальной полиции.

В озере Бабелитис температура воды достигла плюс 17 градусов.

На остальных пляжах Риги вода прохладнее: в Даугаве у Кипсалы, на Луцавсале и Румбуле — плюс 15 градусов, а в Вакарбулли и Вецаки — плюс 14 градусов.

Муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха у воды один из девяти муниципальных пляжей Риги, где работают спасатели.

Сотрудники полиции в основном следят за безопасностью на воде ежедневно с 10:00 до 22:00.