Пятница с сюрпризами: на востоке — грозы, в Риге — солнце

В пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

На востоке Латгале возможны более сильные осадки и грозы.

Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, порывами до 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +16..+21 градуса.

В Риге осадков не ожидается, облака рассеются, а порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +17 градусов на севере города до +19 градусов на юге.

Погодные условия определяются восточной окраиной антициклона.

В середине дня уровень ультрафиолетового излучения достигнет среднего значения. Наиболее опасное время пребывания на солнце — с 12 до 15 часов.