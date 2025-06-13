У Сейма пройдет последний поющий протест за права ЛГБТК+

В четверг, 19 июня, в 8:30 у здания Сейма состоится заключительный поющий протест за права ЛГБТК+ персон в Латвии под названием "Время действовать!", сообщил агентству LETA руководитель Рижского квир-хора Юргис Калниньш.

Во время акции будет выдвинуто требование о брачном равенстве, более эффективной борьбе с языком вражды, а также усилении прав транс-персон. Организаторы мероприятия утверждают, что эта инициатива представляет собой "беспрецедентную попытку объединить латышскую культурную идентичность и квир-видимость, доказывая, что пение также может быть формой гражданского активизма".

Готовясь к последнему протесту, организаторы собрали данные крупнейшего на сегодняшний день опроса, посвященного ЛГБТК+ персонам Латвии, в котором приняли участие более 1200 латвийских квиров.

Результаты опроса показывают, что 88% ЛГБТК+ персон Латвии не чувствуют себя представленными на государственном уровне, а более трети регулярно избегают открыто заявлять о своей ЛГБТ+ идентичности перед обществом и близкими, опасаясь дискриминации, нападений и социальной изоляции.

Во время протеста будет представлен отчет с данными и рекомендациями, который послужит не только самой квир-сообществу, но и станет полезным планом действий для политиков, выделяя три ключевых блока прав человека, усиление которых само ЛГБТК+ сообщество Латвии считает приоритетом.

Протестующие обратятся к депутатам Сейма с требованием внести поправки в статью 110 Сатверсме, предусматривающие полное распространение института брака и на однополые пары.

Также в ходе мероприятия будет выдвинуто требование о внесении изменений в статью 150 Уголовного закона, отдельно указав сексуальную ориентацию и гендерную идентичность как охраняемые признаки в борьбе с языком вражды.

Одновременно в защиту прав транс-персон будет выдвинута необходимость запрета принудительных медицинских вмешательств, включая стерилизацию, чтобы лица могли осуществлять юридическую смену пола.

На протесте с речами выступят специалист по опросам центра исследований SKDS Адриан Алкснис, член правления объединения транс-персон "Transformācija" Ро Вилцане, председатель правления общества "Mozaīka" Кристине Гарина и сопредседательница общества "Active Rainbow" Анастасия Лайзане, а музыкальные выступления представит Рижский квир-хор.

Руководитель Рижского квир-хора подчеркивает, что в летние месяцы продолжится сотрудничество с другими государственными учреждениями безопасности и правопорядка, параллельно разрабатывая способы более эффективного и прямого обращения к депутатам Сейма, чтобы наконец были предприняты конкретные действия и произошли изменения, основанные на данных.

Протест организует неформальная молодежная группа "Harp" в сотрудничестве с Рижским квир-хором и обществом "Safe Space" в рамках финансируемого Европейским союзом проекта "Harmony for Equality: Empowering LGBTQIA+ Youth through Activism".