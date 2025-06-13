Украинцам разрешили остаться в Латвии еще на год. Но им надо начинать готовиться к отъезду

Евросоюз сегодня продлил программу приема украинских беженцев до марта 2027 года, но начато обсуждения плана их возвращения в Украину, сообщил комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

"Сегодня мы продлеваем временную защиту для граждан Украины, но мы также обсудим и путь вперед, дорожную карту, потому что украинцы, конечно, отчаянно нуждаются в возвращении людей, чтобы восстанавливать страну. И этим мы и займемся", — заявил Бруннер.

На заседании совета были рассмотрены рекомендации по дальнейшему общему подходу ЕС в отношении украинцев, находящихся в Евросоюзе, сообщили bb.lv в латвийском МВД.

В докладе собраны предложения государствам ЕС при переходе от временной защиты к долгосрочным решениям, при этом учитываются потребности граждан Украины, соблюдаются права человека и сохраняется солидарность. Содержание доклада и рекомендаций также обсуждается на национальном уровне.

В МВД Латвии в этой связи отметили: «К сожалению, недавние нападения свидетельствуют о том, что государство-агрессор не готово прекратить войну в Украине, поэтому важно, что мы договорились о продлении временной защиты для украинских гражданских лиц ещё на один год. Это вносит ясность как для нас — государств ЕС, так и для украинцев и украинского правительства. Однако как можно скорее необходимо вернуться к обсуждению возможных решений на будущее, чтобы прийти к общему и единому долгосрочному видению».

Отметим, что украинцы, покинувшие свою страну после 24 февраля 2022 года из-за войны, имеют право на временную защиту в любом государстве ЕС, включая Латвию.

Директива определяет, что права, предоставляемые в рамках временной защиты, включают разрешение на проживание, доступ к рынку труда и жилью, медицинские услуги, доступ детей к образованию, а также право открыть банковский счёт для базовых нужд.