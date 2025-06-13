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Украинцам разрешили остаться в Латвии еще на год. Но им надо начинать готовиться к отъезду 6 2872

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Украинцам разрешили остаться в Латвии еще на год. Но им надо начинать готовиться к отъезду

Евросоюз сегодня продлил программу приема украинских беженцев до марта 2027 года, но начато обсуждения плана их возвращения в Украину, сообщил комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

"Сегодня мы продлеваем временную защиту для граждан Украины, но мы также обсудим и путь вперед, дорожную карту, потому что украинцы, конечно, отчаянно нуждаются в возвращении людей, чтобы восстанавливать страну. И этим мы и займемся", — заявил Бруннер.

На заседании совета были рассмотрены рекомендации по дальнейшему общему подходу ЕС в отношении украинцев, находящихся в Евросоюзе, сообщили bb.lv в латвийском МВД.

В докладе собраны предложения государствам ЕС при переходе от временной защиты к долгосрочным решениям, при этом учитываются потребности граждан Украины, соблюдаются права человека и сохраняется солидарность. Содержание доклада и рекомендаций также обсуждается на национальном уровне.

В МВД Латвии в этой связи отметили: «К сожалению, недавние нападения свидетельствуют о том, что государство-агрессор не готово прекратить войну в Украине, поэтому важно, что мы договорились о продлении временной защиты для украинских гражданских лиц ещё на один год. Это вносит ясность как для нас — государств ЕС, так и для украинцев и украинского правительства. Однако как можно скорее необходимо вернуться к обсуждению возможных решений на будущее, чтобы прийти к общему и единому долгосрочному видению».

Отметим, что украинцы, покинувшие свою страну после 24 февраля 2022 года из-за войны, имеют право на временную защиту в любом государстве ЕС, включая Латвию.

Директива определяет, что права, предоставляемые в рамках временной защиты, включают разрешение на проживание, доступ к рынку труда и жилью, медицинские услуги, доступ детей к образованию, а также право открыть банковский счёт для базовых нужд.

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#украинцы
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(6)
  • 14-го июня

    Вперёд, вперёд . !

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    2
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го июня

    Ух ты! А слабО объявить русских из Прибалтики вынужденными беженцами из-за языковых притеснений и обеспечить им всё за счет "принимающей стороны"?

    43
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Мимо проходил
    13-го июня

    Дурак. Ты и в Африке, и в ЕС дурак. Вот поэтому вас и зачищают и лишают всего. И прежде всего территорий проживания.

    7
    25
  • ЯО
    Яшка Одесский
    13-го июня

    Погостили за счёт народа пора и валить к себе в хохляндию.

    72
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го июня

    А их предупреждали сразу. Кинет вас ЕС и департирует всех до единого обратно в Украину. Правда уже вашего там ничего не будет от слова ВООБЩЕ.

    83
    5
  • А
    Алекс
    Алексей Зиновьев
    13-го июня

    Зиновьев,передавай привет Каменеву

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