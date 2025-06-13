Baltijas balss logotype

В Алуксне пройдёт военный марш вокруг озера 3 429

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
В Алуксне пройдёт военный марш вокруг озера
ФОТО: LETA

В пятницу состоится традиционный марш вокруг озера Алукснес в честь годовщины 7-го Сигулдского пехотного полка, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооружённых силах.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 военнослужащих и гражданских сотрудников из различных подразделений Командования по управлению обучением и военной базы "Алуксне".

Организуемый Пехотной школой Национальных вооружённых сил марш вокруг озера проводится в память о 7-м Сигулдском пехотном полке, последним местом дислокации которого был Алуксне.

Во время марша можно будет наблюдать перемещение военнослужащих в боевой форме, снаряжении и с оружием по общественным дорогам, при соблюдении правил дорожного движения.

Читайте нас также:
#служба в армии
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го июня

    Ну и как "в ногу пойдут" или, как на параде шли, "в столовую обедать"?

    11
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го июня

    ...с ЗАРЯЖЕННЫМ ОРУЖИЕМ...

    6
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го июня

    Хочу напомнить что Сейм решил что военные в Латвии имеют право передвигаться по территории Латвии с разряженным оружием, причем любым!(от пистолетов до танков). Так что вот от таких маршей, да и вообще от скопления военных людей, рекомендую держаться подальше. Хрен знает что у каждого из них в башке творится. Государство вам не гарантирует безопасность!

    9
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 306
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 827
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1465
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2631

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 3
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 44
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 55
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 65
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 2 92
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 65
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 3
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 44
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео