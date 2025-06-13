В Алуксне пройдёт военный марш вокруг озера

В пятницу состоится традиционный марш вокруг озера Алукснес в честь годовщины 7-го Сигулдского пехотного полка, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооружённых силах.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 военнослужащих и гражданских сотрудников из различных подразделений Командования по управлению обучением и военной базы "Алуксне".

Организуемый Пехотной школой Национальных вооружённых сил марш вокруг озера проводится в память о 7-м Сигулдском пехотном полке, последним местом дислокации которого был Алуксне.

Во время марша можно будет наблюдать перемещение военнослужащих в боевой форме, снаряжении и с оружием по общественным дорогам, при соблюдении правил дорожного движения.