В Цираве серьёзно обеспокоены судьбой векового дуба

Латвия — одна из ведущих стран Европы по количеству вековых деревьев, уступающая лишь Великобритании. Однако жители Циравы бьют тревогу — здесь под угрозой оказался дуб, которому более 500 лет. Он вызывал восхищение как у местных, так и у иностранных гостей, удостаивался международных наград и признания, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).
"Проблема в том, что появился подъездной путь к недавно построенным домам. Дорога была проложена незаконно. Это можно назвать своего рода негативным наследием восьмидесятых годов. Чем больше мы просим беречь дуб, тем больше что-то происходит", — говорит защитница дерева Мара.
Дуб растёт на участке Мары, прямо у дороги. По её словам, когда транспорт проезжает по корням, великолепное природное сокровище страдает.
"Недавно тяжёлая техника вывозила щепу и брёвна... Вся техника проходит по этой узкой дороге. Это игнорирование закона, ведь вокруг дуба должна быть охранная зона минимум 18 метров", — утверждает Мара.
Она предлагает перенести дорогу подальше от дерева.
Исполнительный директор самоуправления Южнокурземского края Улдис Варна в свою очередь указывает, что такое решение непросто реализовать. Проблему создают частные владения и рельеф местности — для переноса дороги потребовалась бы серьёзная реконструкция.
"Если бы у нас были неограниченные средства, мы могли бы выкупить земли и перенести дорогу — это было бы хорошо", — говорит Варна.
Он ссылается на экспертов, по мнению которых дерево пока не получило значительных повреждений.
Тем временем эксперты, приглашённые Марой, считают, что через пару десятков лет дереву придёт конец.
В борьбе за дуб Мара объединила многих — она собрала более 400 подписей местных жителей, что является весьма значительным числом для этого района. Однако даже такая широкая поддержка пока не убедила самоуправление, хотя, возможно, лёд начнёт таять.
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