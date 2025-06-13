В Цираве серьёзно обеспокоены судьбой векового дуба

Латвия — одна из ведущих стран Европы по количеству вековых деревьев, уступающая лишь Великобритании. Однако жители Циравы бьют тревогу — здесь под угрозой оказался дуб, которому более 500 лет. Он вызывал восхищение как у местных, так и у иностранных гостей, удостаивался международных наград и признания, сообщает передача Bez Tabu ( ТВ3 ).

"Проблема в том, что появился подъездной путь к недавно построенным домам. Дорога была проложена незаконно. Это можно назвать своего рода негативным наследием восьмидесятых годов. Чем больше мы просим беречь дуб, тем больше что-то происходит", — говорит защитница дерева Мара.

Дуб растёт на участке Мары, прямо у дороги. По её словам, когда транспорт проезжает по корням, великолепное природное сокровище страдает.

"Недавно тяжёлая техника вывозила щепу и брёвна... Вся техника проходит по этой узкой дороге. Это игнорирование закона, ведь вокруг дуба должна быть охранная зона минимум 18 метров", — утверждает Мара.

Она предлагает перенести дорогу подальше от дерева.

Исполнительный директор самоуправления Южнокурземского края Улдис Варна в свою очередь указывает, что такое решение непросто реализовать. Проблему создают частные владения и рельеф местности — для переноса дороги потребовалась бы серьёзная реконструкция.

"Если бы у нас были неограниченные средства, мы могли бы выкупить земли и перенести дорогу — это было бы хорошо", — говорит Варна.

Он ссылается на экспертов, по мнению которых дерево пока не получило значительных повреждений.

Тем временем эксперты, приглашённые Марой, считают, что через пару десятков лет дереву придёт конец.

В борьбе за дуб Мара объединила многих — она собрала более 400 подписей местных жителей, что является весьма значительным числом для этого района. Однако даже такая широкая поддержка пока не убедила самоуправление, хотя, возможно, лёд начнёт таять.