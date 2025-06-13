В субботу — пляж, в среду — зонт: лето играет в прятки

Эта неделя в Латвии завершится сухой и солнечной погодой, тогда как на следующей неделе временами ожидаются дожди, а температура постепенно понизится, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В субботу и воскресенье по всей стране будет светить солнце и осадков не предвидится, слабый северный ветер сменится на слабый западный и северо-западный. Температура воздуха ночью опустится до +6..+11 градусов, местами на побережье не ниже +12..+13 градусов. Днём максимальная температура составит +20..+24 градуса, в отдельных прибрежных районах +17..+19 градусов.

Как и в другие годы в июне и июле, с 12 до 15 часов уровень ультрафиолетового излучения достигнет высокого значения, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при нахождении на солнце.

Согласно последним прогнозам, уже в понедельник с запада Латвию достигнет холодный атмосферный фронт, который принесёт дожди во многих районах Курземе, а позже и в центральные регионы страны. Тем не менее, в большинстве районов температура воздуха ещё поднимется до +20..+25 градусов.

В последующие дни следующей недели небо часто будет затянуто облаками и временами пойдёт дождь, станет прохладнее — в некоторые дни по всей стране максимальная температура не превысит +15..+20 градусов.

Ожидается, что как следующая неделя, так и последняя неделя июня будут немного прохладнее нормы. Хотя дожди возможны почти каждый день, в основном они будут кратковременными, поэтому общее количество осадков прогнозируется близко к норме.