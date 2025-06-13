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Холодно ли купаться? Синоптики измерили температуру воды в Латвии 0 938

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Холодно ли купаться? Синоптики измерили температуру воды в Латвии
ФОТО: LETA

Температура воды в реках и озерах в пятницу утром составляет +13..+18 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В Айвиксте и Венте она колеблется около +16 градусов, в Даугаве и Лиелупе вода прогрелась до +15..+18 градусов, в Гауе остыла до +14..+16 градусов.

В крупнейших озерах температура воды составляет +15..+17 градусов.

В море утром температура воды в среднем составляет +13..+15 градусов, а в Мерсрагcе и Рое — около +10 градусов.

В ближайшие дни ожидается солнечная и более тёплая погода, температура воды будет постепенно повышаться.

Уровень воды в реках колеблется, в ближайшие дни он в основном будет понижаться. Во многих местах Латгале, Селии и Видземе сохраняются затопленные территории.

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