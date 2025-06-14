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Еврокомиссия подсчитала больных латвийцев, у которых нет денег на излечение 1 672

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Еврокомиссия подсчитала больных латвийцев, у которых нет денег на излечение
ФОТО: dreamstime

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) обнародовал последний доклад Европейской комиссии (ЕК) о Латвии. В нем много печальной информации.

И в частности: латвийцев, которые сообщают о невозможности получить необходимые медицинские услуги, в 2023 году в Латвии было в несколько раз выше, чем в среднем по ЕС (7,8% против 2,4%). Число больных без лечения в Латвии продолжает расти.

В стране все больше инвалидов

Так, ЕК с обеспокоенностью отметила, что низкий уровень государственного финансирования здравоохранения делает его все менее доступным для населения, что не только подрывает социальную справедливость и увеличивает неравенство (из–за высоких расходов, которые несут люди), но также ухудшает показатели общественного здоровья и негативно влияет как на производительность рабочей силы, так и на конкурентоспособность национальной экономики.

Несмотря на рекомендацию ЕК в 2024 году укрепить систему здравоохранения, в настоящее время доступность и качество государственной медицины в Латвии продолжают отдаляться от среднего уровня по ЕС.

Доля жителей, сообщающих о невозможности получить необходимые медицинские услуги, в 2023 году в Латвии была в несколько раз выше, чем в среднем по ЕС (7,8% против 2,4%) и продолжает расти. Недостаточное государственное финансирование также является причиной нехватки кадров в государственном секторе здравоохранения, поскольку не позволяет улучшить условия труда и повысить низкие зарплаты.

Отметим от себя: одно из печальных последствий этого обнародовало в мае Министерство благосостояния — в Латвии с каждым годом увеличивается доля людей "с ограниченными возможностями" среди постоянных жителей. Если в 2014 году доля лиц с инвалидностью от общей численности населения страны составила 8,6%, то в 2016–м 8,8%, а по итогам 2024 года — уже 11,6%.

ЕК: на здоровье экономить нельзя

В качестве серьезного недостатка ЕК указала также на неспособность государства обеспечить выполнение целей, заложенных в Основных направлениях общественного здравоохранения на 2021–2027 годы — а именно: доведение государственного финансирования здравоохранения до 6% от ВВП к 2027 году.

Вместо этого правительство прогнозирует, что в 2028 году финансирование составит лишь 4,1% от ВВП.

ЕК, в частности, рекомендует Латвии обеспечить, чтобы государственное финансирование могло покрыть растущие потребности не только в сфере обороны, но также в здравоохранении и социальной защите; укрепить достаточность и доступность системы здравоохранения, включая обеспечение дополнительными финансовыми и человеческими ресурсами.

"Рекомендации Комиссии ясны и логичны. Не сложно понять, что больной человек не может ни полноценно работать, ни защищать государство. Можно только гадать, почему этого не понимает премьер–министр Силиня, которая не видит здравоохранение среди приоритетов правительства", — заявил председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис.

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#медицина #еврокомиссия
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Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го июня

    "Рекомендации Комиссии ясны и логичны......", но для латвийцев они непонятны, так как в Латвии, медицина бесплатная.

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