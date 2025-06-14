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На свадьбу выгодно приглашать литовцев — они подарят больше денег, чем гости из Латвии 0 603

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
На свадьбу выгодно приглашать литовцев — они подарят больше денег, чем гости из Латвии

Примерно половина жителей Латвии выбирает свадебный подарок на сумму до 200 евро, сообщили представители местного банка, ссылаясь на проведённый опрос.

Каждый четвёртый, или 26% жителей Латвии, предпочёл бы подарить сумму до 100 евро, и столько же респондентов выбрали бы сумму от 100 до 200 евро.

Между тем самыми щедрыми свадебными гостями в Балтии оказались жители Литвы — 18% литовцев подарили бы молодожёнам от 200 до 300 евро.

Согласно данным опроса, по сравнению с латышами (26%) и эстонцами (20%) литовцы реже всего выбирают сумму до 100 евро — так ответили лишь 5% респондентов в Литве. В то же время 18% литовцев отметили, что подходящей суммой для подарка считают 200–300 евро, в то время как в Латвии и Эстонии такую сумму указали соответственно 6% и 9% респондентов.

Кроме того, 3% в Латвии, 5% в Литве и 4% в Эстонии считают, что в конверте должно быть более 300 евро.

Треть опрошенных в Латвии — 32% — заявили, что сумма подарка зависит от степени близости с молодожёнами. Схожее мнение высказали 39% респондентов в Литве и 36% в Эстонии.

Лишь небольшая часть жителей стран Балтии предпочли бы дарить не деньги — так ответили 4% в Латвии, 5% в Эстонии и 3% в Литве.

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