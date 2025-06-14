На свадьбу выгодно приглашать литовцев — они подарят больше денег, чем гости из Латвии

Каждый четвёртый, или 26% жителей Латвии, предпочёл бы подарить сумму до 100 евро, и столько же респондентов выбрали бы сумму от 100 до 200 евро.

Между тем самыми щедрыми свадебными гостями в Балтии оказались жители Литвы — 18% литовцев подарили бы молодожёнам от 200 до 300 евро.

Согласно данным опроса, по сравнению с латышами (26%) и эстонцами (20%) литовцы реже всего выбирают сумму до 100 евро — так ответили лишь 5% респондентов в Литве. В то же время 18% литовцев отметили, что подходящей суммой для подарка считают 200–300 евро, в то время как в Латвии и Эстонии такую сумму указали соответственно 6% и 9% респондентов.

Кроме того, 3% в Латвии, 5% в Литве и 4% в Эстонии считают, что в конверте должно быть более 300 евро.

Треть опрошенных в Латвии — 32% — заявили, что сумма подарка зависит от степени близости с молодожёнами. Схожее мнение высказали 39% респондентов в Литве и 36% в Эстонии.

Лишь небольшая часть жителей стран Балтии предпочли бы дарить не деньги — так ответили 4% в Латвии, 5% в Эстонии и 3% в Литве.