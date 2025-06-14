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Почем латышизация для деток? Дорого, но около 2 млн евро потратить не сумели 2 1205

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Прошел еще один учебный год на неродном языке.

Прошел еще один учебный год на неродном языке.

Министерство образования и науки, руководимое Даце Мелбарде ("Новое Единство"), направило на рассмотрение правительства информационный отчет об "осуществлении подхода единой школы". Но он не о том, зачем нужна ассимиляция русскоязычной детворы, а — сколько это стоило госбюджету. Оказалось, немало.

Учителей бросили на амбразуру

Новая редакция Закона об образовании и Закона о всеобщем образовании, принятая под конец полномочий прошлого XIII Сейма, 29 сентября 2022 года, предусматривала переход в течение 3 лет на обучение только на латышском языке — в дошкольных учреждениях и на ступени основного образования. Объектом реформ стали дети, происходящие из "лингвистически многообразной среды", то есть осваивавшие программы обучения нацменьшинств.

Среди задач, которые поставило МОН, было "уменьшение возможного разрыва в академических достижениях" для… учеников 1–7–го классов. Потому латышизация младших школьников шла с привлечением помощников учителей, преподавателей групп продленного дня и педагогов–логопедов.

Все эти кадры финансировались из госбюджета, в частности, в 2023/24 учебном году министерство перечислило 5 446 571,08 евро, из коих было использовано 3 501 605,51 евро.

"Большая часть образовательных учреждений подтвердила эффективность использования финансирования и значение для осуществления подхода единой школы", — удовлетворенно заключил отчет министерства. Из расчета на одного обучаемого дошкольника в прошлом учебном году перечислялось 34,41 евро в месяц, а на школьника основной ступени 20,15 евро.

Тем не менее около 2 миллионов евро так и остались невостребованными. "Сейчас, — констатирует МОН, — невозможно получить полную информацию о использовании финансирования в данный отчетный период, ибо частные образовательные учреждения еще продолжают предоставлять отчеты за использование финансирования…"

Некому платить…

Почему же посланная на места денежка канула втуне? "Образовательные учреждения, — указывает ведомство Д. Мелбарде, — столкнулись с недостатком педагогов и специалистов персонала поддержки, тем самым в них могли быть длительные вакансии помощника педагога, учителя группы продленного дня или учителя логопеда. Учитывая, что у имеющихся педагогов образовательных учреждений обычно есть тарифицированная полная нагрузка, присвоенное финансирование не удалось освоить".

Кроме прочего, количество школьных работников перечисленных специальностей все время менялось, "что среди прочего объясняется также нагрузкой работающих в образовательных учреждений по выполнению основных должностных обязанностей". Ну да, ведь кроме ассимиляции, молодое поколение надо было еще и учить обыкновенным школьным предметам…

Препятствовало еще и вот что: "Число обучаемых в образовательных учреждениях малое или даже очень малое, потому предлагаемое общее финансирование небольшое и невозможно привлечь дополнительных педагогов и/или персонал поддержки…" Были, впрочем, и передовики облатышивания: "Образовательные учреждения проактивно начали процесс введения подхода единой школы уже даже шесть лет назад и тем самым осуществляли его успешней или уже закончили".

Последнее, впрочем, на днях оценили своими голосами избиратели Риги. Их вердикт касался двух директоров школ нацменьшинств (в прошлом), которые баллотировались в думу. И вот: прошел в депутаты тот, кто не стеснялся активно критиковать "реформу". А записной ассимилянт, всегда бежавший впереди националистического паровоза, остался за чертой…

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#образование #школы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го июня

    90% всех банков мира, принадлежит евреям! 90% лауреатов Нобелевской премии - евреи! Если уж куда всем ассимилироваться, дак это к евреям!

    Не забывайте, что чем в стране больше евреев, тем богаче государство.

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  • К
    Кайзер
    Бесс Толковый
    14-го июня

    А тогда скажите, погромы будуть ?

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