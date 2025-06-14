Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в субботу

В субботу под влиянием антициклона будет сухо и солнечно, и хотя во второй половине дня облачность увеличится, осадков не ожидается, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит +19...+21 градус, а на морском побережье воздух прогреется до +16...+18 градусов.

В Риге днем тоже будет солнечно, осадков не ожидается. Во второй половине дня облачность увеличится. Ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +18...+20 градусов.