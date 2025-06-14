Куда они делись? В Латвии недосчитались одного процента населения

Почему так долго считали, не совсем понятно – число жителей в стране все меньше и меньше. Главный итог года – потеря 1% населения. Могло быть, конечно, и хуже, учитывая катастрофически низкую рождаемость.

Минус процент

Итак, по официальным данным в начале этого года в Латвии проживало 1,857 млн человек, что на 1% (18,4 тыс.) меньше, чем годом ранее.

«Смертность опять превысила рождаемость, и в результате отрицательного естественного прироста численность населения сократилась на 0,7% (13,8 тыс.) человек», – сообщает ЦСУ. Число уехавших из страны превысило число прибывших, и в итоге миграция уменьшила население страны еще на 4,6 тыс. человек (минус 0,3%).

Понятие «отрицательный прирост» – это, конечно, песня. Но властям, которые его придумали, очень хочется думать, что рост населения – это естественно, а вымирание – нет.

Увы, в последние десятилетия все перевернулось с ног на голову: естественный прирост населения в основном остался лишь в самых бедных африканских странах. В Европе население размножаться более не желает старыми темпами, ставят на первое место карьеру и получение удовольствий.

Как с этим бороться, пока никто не знает. В итоге, повышать число жителей можно только путем миграции, и здесь у Латвии дела идут лишь чуть-чуть лучше, чем с рождаемостью.

Могли бы выйти на плюс

В 2024 году в Латвию въехало 13,7 тыс. человек, что на 4,8% (694 человека) меньше, чем в 2023 году. Покинули же страну в прошлом году 18,3 тыс. человек, что на 3,8% (670 человек) больше, чем в 2023 году, в том числе 5056 (27,6%) из них были украинскими военными беженцами. То есть, если бы не уехавшие украинцы, миграционное сальдо у Латвии могло бы быть положительным, пусть и минимально.

Интересно, что в 2024 году почти 10 тыс. прибывших в Латвию (72,9%) были реэмигрантами – гражданами и негражданами Латвии, а также жителями с другой государственной принадлежностью, но страной рождения является Латвия. По сравнению с 2023 годом число реэмигрантов сократилось менее чем на тысячу человек, а их доля в общем числе иммигрантов упала на 3,3 процентных пункта.

Понятно, что реэмиграция процесс конечный. Число бывших соотечественников, возжелавших вернуться с чужбины, рано или поздно начнет иссякать, а других приезжих в Латвии особо не ждут.

Как ни стонут предприниматели от нехватки рабочих рук, власти идти им навстречу не желают. Несмотря ни на какое вымирание, в Латвии ни политики, ни население не готовы видеть в стране приезжих, особенно если они сильно отличаются от автохтонного населения. Даже пара сотен индусов, развозящих еду по латвийской столице, вызывает целые бури негативных эмоций – это видно по социальным сетям.

Около нуля

В целом же, да, серьезный миграционный отток из Латвии закончился. В 2023 году миграционное сальдо тоже было слегка негативным – минус три тысячи человек. В 2022 году – плюс 22 тысячи за счет украинских беженцев. Брюссель велел считать их как собственное население, что в Латвии и делают. Это, впрочем, правильно. Люди здесь живут и многие работают – что меняет, если у них другое гражданство?

В начале 2000-х годов эмиграция была куда более мощная. Страна теряла по 10–20 тысяч человек в год за счет уехавших. В годы великого кризиса это число выросло до 34,5 тысячи (2009 год) и до 35,6 тысячи в 2010 году. Потом в течение нескольких лет миграция уменьшала Латвию примерно на 10 тыс. человек в год. В последние годы это 3–5 тысяч и даже меньше.

Откуда и куда едут?

В страны ЕС в 2024 году отправились из Латвии 8,6 тыс. человек, или 47,1% всех эмигрантов, что на 16,3% больше, чем годом ранее, а в страны-кандидаты в ЕС выехало 5,2 тыс., или 28,2% общего числа эмигрантов, что на 11,7% меньше, чем годом ранее.

При этом увеличилась эмиграция в страны СНГ: в 2024 году в страны СНГ эмигрировали 498 человек, что больше 33,9% (126 человек). Впрочем, пять сотен человек – это смешная цифра, погоды она не делает.

Никаких надежд на улучшение

Что касается естественного прироста населения, о котором мы уже говорили, то здесь все очень плохо и, главное, пока никаких надежд на улучшение. В прошлом году в Латвии родилось 12 887 детей, что на 1603 ребенка (11,1%) меньше, чем в 2023 году.

Так мало младенцев еще не появлялось на свет в XXI веке в Латвийской Республике. В 2000 году в стране родилось 20 302 детей, а в пиковом 2008 году – 24397. Затем был спад в кризисные годы – с 2010-го по 2012-й. Затем опять начался рост, завершившийся в 2016 году.

С тех пор рождаемость идет только вниз. Ранее была озвучена информация, что она, рождаемость, сейчас в Латвии самая низкая за последние сто лет.

У остальных европейских, и не только, стран сейчас ровно те же самые проблемы – рекордное падение рождаемости. Борются с ним одним-единственным пока доступным способом – завозом мигрантов. Хотя в последние пару лет их стало так много, что начался обратный процесс – депортации. Даже из Германии, считавшейся раем для беженцев. Увы, Европа, похоже, уже не способна абсорбировать такие потоки понаехавших. Всему есть предел.

Ну а в Латвии, тем временем, по инициативе президента Эдгарса Ринкевичса запускают очередную правительственную программу по «отращиванию» населения. Все остальные закончились, как мы знаем, ничем.