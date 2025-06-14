В воскресенье осадков не ожидается

В воскресенье соберется небольшая облачность, но часто будет выглядывать солнце, ветер прогнозируется слабый.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, на побережье залива - от +10 до +13 градусов, максимальная температура днем - от +20 до +24 градусов, на побережье - от +18 до +20 градусов.

Ночью облаков в небе ожидается совсем немного, погода будет сухой. При медленном ветре переменного направления местами на востоке сформируется туман, а воздух остынет до +7... +10 градусов, на побережье залива будет от +9 до +13 градусов.

В Риге ночью ожидается ясная и сухая погода, будет дуть слабый ветер переменного направления, температура воздуха понизится до +11…+13 градусов.