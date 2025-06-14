Второгодники: сколько их и как ими становятся?

В прошлом году 730 девятиклассников не сдали выпускные экзамены и остались на второй год. Уже в этом году при повторной сдаче экзамена 86% второгодников сдали его и получили основное образование.

Остаться на второй год могут не только девятиклассники, но и ученики других классов. Как работают с неуспевающими в школе и Министерстве образования, узнавала программа Латвийского радио 4 «Домская площадь», пишет LSM+.

Если в конце учебного года выясняется, что у ученика нет оценки по одному или нескольким предметам, то первый шаг, который предлагает школа, — это продление учебного года. Ученику даются две недели, чтобы подтянуть «хвосты». В это время школьник ходит на дополнительные консультации, работает с учителем, разбирается с не усвоенным по какому-то предмету материалом. После работы с учителем школьник пишет комплексную работу, и по ее результатам принимается решение, оставлять ли его на второй год.

Помогают ли эти две недели? Рассказывает директор 40-й Рижской средней школы, член правления Ассоциации руководителей образования Елена Ведищева: «Для тех ребят, у которых работы были просто не написаны, эти две недели очень эффективны. Сложнее с теми детьми, у которых отметка ниже четырёх баллов. Тут может быть ситуация, когда не просто пропущена какая-то тема, а у ребенка систематическая запущенность. Тогда эти двух недель на то, чтобы наверстать упущенное, ему не хватает. В этом случае педагогический совет может принять решение отложить окончательную проверку знаний до августа. Но тут должны проявить инициативу родители — им нужно здраво оценить свои возможности и летом помочь ребёнку подтянуть знания, проконтролировать его.

В любом случае, окончательное решение о переводе ребёнка в следующий класс в самых сложных случаях должно быть принято не позже 25 августа».

Рекомендательное решение для директора о том, чтобы оставить ученика на второй год, принимает педагогический совет. По наблюдениям Ведищевой, количество детей с продлённым учебным годом не снижается.

«Часть родителей считают абсолютно нормальным сорвать ребёнка с учебного процесса и уехать отдыхать во время учебного года. Таким образом у ребёнка накапливаются ненаписанные работы. Найти время, чтобы прийти на консультацию и написать эти работы, ребёнок не считает нужным, а родители ему об этом не напоминают. И когда наступает 30 мая, ребёнок вдруг с удивлением обнаруживает, что в его табеле содержится одна, а то и несколько строк “не аттестован”».

Директор уверена, что каждое учебное заведение делает все возможное, чтобы помочь ребёнку перейти в следующий класс.

Цели «завалить» ребенка нет, убеждена Ведищева. Она также напомнила, что освобождение от спорта не является освобождением от освоения стандартов по предмету «Спорт и здоровье». Для ребёнка в таком случае составляется индивидуальный план. Это не обязательно физические нагрузки, а, например, разработка маршрутов прогулки и фиксация таких прогулок.

Что касается девятиклассников, то тут критерием является сдача экзаменов.

Девятиклассник должен сдать на 10 процентов каждый из обязательных экзаменов. Если ученик не сдаст хотя бы один экзамен, он остаётся на второй год. Чтобы этого не допустить, в Министерстве образования и науки разработали план действий для учеников, которым грозит остаться на второй год.

Рассказывает Кристине Ниедре-Латхере, заместитель госсекретаря Министерства образования и науки по вопросам образования и политики государственного языка: «Ребёнок получает индивидуальный план учёбы и у него будет возможность с одним не сданным экзаменом не остаться на второй год, а попробовать поступить в профессиональное учебное заведение».

Представитель ведомства отметила, что таким образом запускается программа под названием «Год выравнивания». Подразумевается, что если учащийся не окончил девять классов, то он может поступить в профшколу и закончить их там, а также освоить профессию:

«Это будет отдельная программа, приспособленная для небольшого количества учеников. Цель программы — снизить количество обязательных предметов, заменив их неформальным или образованием по интересам. Будет сотрудничество с предпринимателями, научными центрами и будет использоваться профессиональная инфраструктура для ознакомления с профессией».

В полную мощь программа «Год выравнивания» заработает 1 сентября 2026 года.