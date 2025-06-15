«А вы не нервничайте!»: в Латвии очередь к психиатру растянулась на два месяца

Согласно годовому отчету Национального центра психического здоровья (НЦПЗ) за 2024 год, среднее время ожидания при первом посещении психиатра составляет 59 дней.

Врачи уходят, очереди растут

Вообще-то очереди на прием во ВСЕ амбулаторные отделения НЦПЗ в последнее время увеличились. Одна из причин – не хватает врачей: специалисты уходят в частный сектор, так как не удовлетворены оплатой труда и переработками. Ну или отправляются на пенсию.

В связи с этим Центр рассматривает возможность более частого назначения лекарств на более длительный срок – до трех месяцев. Но в этом случае есть и риск более частой госпитализации...

«В целях обеспечения полноценного амбулаторного лечебного процесса в связи с нехваткой наркологов количество дистанционных визитов несколько увеличилось», – указывает НЦПЗ.

Амбулаторных пациентов все больше

Еще одна причина очередей – рост числа первичных пациентов со следующими жалобами: невротические расстройства, нарушения сна, тревожность, депрессия, расстройство пищевого поведения.

«Значительно увеличилось число амбулаторных пациентов после ковидного времени и в связи с кризисами в жизни и в обществе», – сообщила журналистам председатель правления Национального центра психического здоровья Сандра Пуце.

Стало больше пожилых пациентов с запущенными проблемами, которым сложно подобрать подходящее медучреждение и метод лечения.

Семейные врачи не в восторге

В НЦПЗ в связи со сложившейся ситуацией предлагают семейным врачам взять на себя рекомендации при невротических расстройствах, бессоннице и тревожности. А специалисты центра готовы дистанционно проконсультировать как самого пациента, так и врача, если нужна помощь в подборе терапии.

Однако не все врачи общей практики заинтересованы в том, чтобы взять на себя лечение психиатрических пациентов с последующим периодическим наблюдением психиатра, – признают в НЦПЗ.