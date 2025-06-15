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Будет ли дождь на Лиго? 0 1007

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2025
mixnews.lv
Будет ли дождь на Лиго?

По мере приближения летнего солнцестояния всё больше людей задаются традиционным вопросом: какова будет погода в Янову ночь? Удастся ли провести вечер у костра в сухой одежде — или придётся искать укрытие под крышей?

На этот счёт своим прогнозом с порталом 1188.lv поделился известный латвийский наблюдатель за природой Вилис Букшс, основываясь на многолетних наблюдениях:

«Обычно на зимнее и летнее солнцестояние погода начинает меняться. Если июнь выдался сухим, то к Янову дню возможны дожди. А если, как сейчас, месяц дождливый, то есть надежда, что к празднику всё же прояснится».

Проще говоря, если сейчас за окном мокро — есть шанс, что в Янову ночь погода порадует. Но совсем без дождя, увы, не обойдётся:

«Вечером и ночью на Янов день, накануне Залю диена, возможен лёгкий дождик — к этому стоит быть готовыми. Может даже выглянуть солнце, но на абсолютно сухую погоду надеяться не приходится».

Букшс также обращает внимание на примету, связанную с самими днями солнцестояния — 20 и 21 июня. Если в эти дни пойдёт дождь, то Янов день может пройти суше. А если солнце будет светить в полную силу — значит, на праздник не забудьте зонтик.

Впрочем, как подчёркивает Букшс, не столько погода, сколько наше настроение определяет атмосферу праздника. Летняя природа капризна и каждый год преподносит свои сюрпризы. Так что лучше заранее подготовиться ко всему — и к плетению венков, и к возможному дождю. Ведь Янов день — это не только про солнце или осадки, но про магию огня, встречи с близкими и очарование короткой летней ночи.

И даже если сейчас кажется, что тёплого лета не будет — это иллюзия. Вилис Букшс уверяет: настоящее лето всё же наступит.

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