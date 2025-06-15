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Температура воды в озере Бабелитис достигла +19 градусов 0 429

Наша Латвия
Дата публикации: 15.06.2025
LETA
Температура воды в озере Бабелитис достигла +19 градусов

Температура воды в озере Бабелитис достигла +19 градусов, сообщили агентству ЛЕТА в полиции Рижского самоуправления.

На остальных пляжах температура воды ниже, например, в Даугаве у Кипсалы, в Вецаки, на Луцавсале она составляет +17 градусов.

В Кишэзерсе вода прогрелась до +18 градусов, а на пляжах Румбулы и Вакарбулли - до +16 градусов.

Муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха у воды одно из девяти официальных мест для купания Рижского самоуправления, где работают спасатели.

В основном стражи порядка следят за безопасностью на воде на официальных пляжах ежедневно с 10 часов утра до 22 часов вечера.

Ночью в случае необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях: в Вецаки, Вакарбулли, на Луцавсале, в Румбуле, на озере Бабелитис и Кишэзерс, однако следует учитывать, что в ночные смены работает меньшее число спасателей, чем днем.

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#пляж #температура #вода
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