Интернет у дачи: в гамаке, на террасе, на пляже...

Без второго воздуха современности – Интернета — сегодня просто ни шагу. Работа, отдых, покупки, путешествия, учёба, общение, сериалы — всё проходит и во многом происходит через сеть.

Поэтому надёжный, быстрый и доступный Интернет — не роскошь, не прихоть, не каприз, а необходимость практически для каждого человека, независимо от возраста и рода занятий.

Если вы озабочены вопросом быстрого домашнего Интернета, то мы нашли летнее о о-очень заманчивое предложение от LMT, которые точно стоит рассмотреть.

Почему LMT? Ну, во-первых этот провайдер вездесущ и обеспечивает самое широкое покрытие стабильной связью (4G и 5G) по всей Латвии. Чтобы смотреть любимые и новые фильмы в 4K, играть без лагов, загружать файлы за секунды, выбор стоит сделать на Домашнем Интернете 5G от LMT, который доступен более чем по 300 000 адресам по всей Латвии..

Подключениепроще простого: роутер и SIM-карта — это всё, что нужно. Роутер — бесплатно от LMT, доставка — тоже бесплатная. Включили — и вы уже в сети!

Хотим заметить, что если сигнал почему-то слабый, то LMT опять же бесплатно установит внешнюю антенну. Всё оборудование сертифицировано и что важно, безопасно для здоровья

До 22 июня можно воспользоваться предложением, которое сделает ваше лето ярким и солнечным даже тогда, когда за окном будет идти дождь!

Предложение LMT, которое в силе до 22 июня, позволит получить массу удовольствия и экономии. Мечтали о PlayStation®5 --подключая пакет Internets mājai + PlayStation за 26,98 €/мес на 24 месяца — вы получите новенькую Sony PlayStation®5 Digital Edition (slim) всего за 99 € вместо 569 €!

Если хочется больше кино и сериалов? Тогда вам нужен Internets mājai + Netflix за 28,99 €/мес — подписка Netflix Basic включена. И смотрите все фильмы в HD, без рекламы, когда хотите и где хотите!

Опять же, с акцией Internets vasarai — 10 дней «выездного» Интернета стоит 9,99 €, потом — 25,99 €/мес. Удобно: роутер берёте с собой, а после отдыха — просто возвращаете. Хотите иметь такую опцию надолго? Подключите тариф на 12 месяцев — всего 19,98 €/мес. Роутер, доставка и защита от вредоносных сайтов — в комплекте.

Справка: Как подключиться? Зайдите на lmt.lv — проверьте покрытие, выберите тариф, закажите роутер с бесплатной доставкой. Можно заглянуть в клиентский центр, если вам так удобнее. Справочная информация по телефону: 80768076.

Ирина ИВАНОВА.