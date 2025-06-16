Начало июня было в 2,2 раза влажнее нормы

В первой декаде июня среднее количество осадков в Латвии составило 34,6 миллиметра, что составляет 223% от показателя 1991–2020 годов, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Больше всего осадков — 63 миллиметра — выпало в Алуксне, а меньше всего — в Вентспилсе, где зарегистрированы 17,6 миллиметра. В Бауске, Мадоне и Салдусе количество осадков более чем в три раза превысило норму.

В среднем по Латвии было пять суток, когда количество осадков превышало один миллиметр. В Алуксне, Руцаве и Руйиене такая влажная погода наблюдалась в течение семи из десяти суток.

Средняя температура воздуха составила +14,6 градуса — на одну десятую градуса ниже нормы декады. Минимальная температура воздуха была +2,8 градуса 1 июня в Мерсрагсе, а самая высокая — +24,3 градуса — зафиксирована 6 июня в Даугавпилсе.

Средняя относительная влажность воздуха составила 79% — от 72% в Риге до 85% в Лиепае. Сильнейшие порывы ветра — 19,6 метра в секунду — были зафиксированы 9 июня в Айнажи.