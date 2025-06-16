«Денег фантастически мало», – начала заседание парламентской подкомиссии по общественному здоровью ее председательница Лига Козловска (Союз «зеленых» и крестьян). В центре внимания депутатов – и медикаменты, компенсируемые государством, и лабораторные исследования.

По стране полыхают слухи, что квоты на анализы скоро будут исчерпаны!

Чтобы сохранить жизнь и здоровье людей

На днях в парламент поступило письмо о доступности устройств для интравитреального введения медикаментов для страдающих диабетом. Кристине Гелднере, руководитель Латвийской ассоциации эндокринологов, констатировала: «Заболеваемость диабетом растет». К сожалению, даже для тех пациентов, которым грозит инфаркт или инсульт, в Латвии существуют ограничения по содержанию сахара в крови. Госпожа Гелднере потребовала убрать ограничения – чтобы сохранить жизни людей.

По статистике, вскоре количество латвийцев с лишним весом достигнет 30%. У части людей имеется опасное для жизни ожирение 3-й степени. Все это – показания к проведению бариатрической операции; это такой хирургический метод лечения ожирения, при котором уменьшается объем желудка и изменяется его работа. По мнению эндокринолога, это также поможет снизить число пациентов с сахарной болезнью.

Лига Козловска, сама по базовой специальности врач общей практики, поинтересовалась: а сколько стоит бариатрическая операция? Выяснилось – 10 000 евро...

«Неприемлемая ситуация с технологиями лечения диабета, – продолжила г-жа Гелтенере. – В стране нет насосов для инсулина, сенсоров по содержанию сахара в крови. За последние два года ни малейшего движения в этой сфере, большое количество больных находится в полном незнании. В Европе данная технология применяется уже 25 лет (!), а в Латвии никто и не думает, что эта помощь должна быть оплачиваема государством. Ведь значительное количество пациентов – это люди в трудоспособном возрасте, которые могут приносить пользу обществу.

Мужчины в опасности

Еще одна напасть – рост количества пациентов-мужчин с запредельно низким уровнем тестостерона. Их вычислить при медосмотре довольно просто, но... пока нет программы по лечению.

Точно так же не выделяется в числе компенсируемых медикаментов жизненно важный флудрокортизон. Его показатели – первичная недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона, состояние после полной адреналэктомии); вторичная недостаточность коры надпочечников, адреногенитальный синдром (врожденная гиперплазия надпочечников), гиповолемия и артериальная гипотензия различного генеза.

Что нужно сельским врачам

От лица сельских врачей была высказана Минздраву благодарность за расширение компенсируемых медикаментов: с мая началась оплачиваемая из бюджета терапия против сердечнососудистых компликаций, появившихся в результате адипозитасе – так на языке науки называется ожирение.

Член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс рассказал, что критической тенденцией для села является рост заболевания людей деменцией. Интересно при этом, что лекарства для наших стариков с таким диагнозом сравнительно недороги – в пределах 5–10 евро, сказал по своему опыту врач из доктората в местечке Сталгене.

А сельские семейные врачи уверены, что такие пациенты не обязательно должны обследоваться психиатрами, для них вполне достаточно сельских терапевтов.

Минздраву не хватает 36 000 000 евро

«Начали накапливаться вопросы к Министерству здравоохранения», – констатировала депутат Лига Козловска. К примеру, надо разобраться с компенсацией пациентам с болезнью Крона (ее называют также гранулематозный энтерит, регионарный энтерит, трансмуральный илеит, регионарно-терминальный илеит). Это тяжелое хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой. Характеризуется трансмуральным (затрагивающим все слои пищеварительной трубки) воспалением, лимфаденитом, образованием язв и рубцов стенки кишки.

Болезнь Крона бывает как у взрослых, так и у детей. Болезнь серьезная, поэтому в больнице Страдыня создали для нее специальный кабинет. Упор делается на лечение детей, поэтому финансирование продвигают по линии «Плана матери и ребенка». Но увы, он «не актуализируется ни с одной стороны», так как в деньгах это 36 миллионов евро!

Санита Янка, директор департамента здравоохранения Минздрава, признала, что в стране немало пациентов, имеющих проблемы с компенсируемыми медикаментами.

«На анализы денег больше нет!»

И вот какой выход предложила начальница латвийской практической медицины г-жа Янка:

– Нам нужно работать вместе: есть тесты, которые могли бы делать сами семейные врачи, а не посылать пациентов в лаборатории.

По ее мнению, такой порядок стал бы выгодней и в финансовом плане, и сразу же давал бы ясную картину диагноза.

Здесь, конечно же, следует понять крупный медицинский бизнес, «севший» на тему лекарств. В данную отрасль были инвестированы десятки миллионов евро, прошли капитальные вложения, введены инновационные методы. Естественно, предприниматели в белых халатах ждали ответных вливаний от Минздрава! Однако ведомство Хосама Абу Мери («Новое Единство») сейчас существует в рамках жесткого финансового дефицита:

– Демографическая ситуация ухудшается, число беременных уменьшается.

Хотя вот чиновники Минздрава заверили: их руководитель на словах всецело за то, чтобы вкладываться в детей!

«Психиатрический план закончился в этом году»

Это констатировала руководитель департамента Санита Янка. Новый документ пока еще не принят, а что делать с тысячами людей, которые находятся в лечебных учреждениях, занимающихся пациентами с деменцией?

– Мы хотели бы, чтобы наши люди жили долго, – заявила чиновница. – Но именно с возрастом повышается риск необратимых ментальных изменений. Есть предложение перевести этих пожилых, требующих постоянного внимания, на... домашний уход! И ждать появления дополнительных медикаментов, которые поддерживают их в приемлемом состоянии...

Владислава Маране, директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических фирм, сообщила, что из 133 появившихся на рынке передовых лекарств в Латвии присутствует только 31, или 18%. Латвия, по выражению эксперта, «на балканском уровне». Хотя по странам бывшей Югославии прокатились разрушительные войны, санкции – а у нас что? Мы-то вроде как живем в лучшем из миров – ЕС, НАТО, еврозона.

Помните, нас соблазняли золотыми горами? Так почему же теперь на что-то не хватает?..

– У нас большое количество радиологических аппаратов на душу населения в Европе, но они недостаточно загружены, потому что государство не оплачивает квоты, – рассказала коллегам Лига Козловска.

Такой вот парадокс медицины по-латвийски, который может привести к летальному исходу для всего социума.