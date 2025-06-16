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Не сидите в помещении! Понедельник - последний летний день в июне 0 1041

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Не сидите в помещении! Понедельник - последний летний день в июне
ФОТО: LETA

В понедельник после полудня на большей части Латвии температура воздуха повысится до +23..+27 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Таким образом, это будет самый тёплый день с апреля. Возможно, он станет и самым тёплым в июне, поскольку в оставшиеся дни месяца ожидается прохладная и дождливая погода.

Прохладнее будет местами на побережье, где температура не превысит отметку в +20 градусов.

Облаков будет немного, будет светить солнце. После полудня на западе страны, начиная с морского побережья, небо затянут облака, в Курземе начнётся дождь. Будет преобладать слабый западный ветер.

В Риге понедельник будет сухим и преимущественно солнечным, будет дуть слабый ветер, а вечером — умеренный северо-западный. Воздух прогреется до +26 градусов.

С запада приближается холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление составит около 1015 гектопаскалей на уровне моря.

Во стратосфере временно уменьшилось количество озона, и уровень ультрафиолетового излучения в середине дня достигнет высокого уровня. От солнца особенно важно защищаться с 12 до 15 часов.

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