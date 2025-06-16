Новый архиепископ латвийских лютеран не будет рукополагать женщин и венчать однополые пары

В интервью передаче "900 секундēs" на TV3 Грантс признал, что считает себя представителем консервативного крыла, хотя в ходе выборов его пытались представить как более либерального кандидата по сравнению с другим претендентом.

По его мнению, главная задача церкви в XXI веке — быть среди людей и помогать им по-настоящему ощутить дух Христа.

Вопрос о рукоположении женщин уже обсуждался в церкви и был решён на Синоде, где проголосовали за то, чтобы на должность пастора могли претендовать только мужчины. Грантс пообещал придерживаться этой линии.

"Моя просьба — не воспринимать это как отношение к женщинам или к равноправию. Это в первую очередь связано с тем, считаем ли мы Библию главной авторитетной основой и как её интерпретируем", — сказал он, добавив, что у церкви есть свои традиции, в которых она живёт, и он намерен их продолжать.

По словам Грантса, если в будущем церковь изменит позицию по этому вопросу, ему придётся уйти в отставку, иначе это будет обманом по отношению к избирателям.

Также изменений не будет и в вопросе венчания однополых пар — в церкви ясно увидели, что в священных писаниях нет оснований для благословения таких союзов.

"Другое дело, что такие люди приглашены в церковь, им здесь всегда есть место. Однако благословлять это как нечто, что мы хотели бы развивать и сделать нормой, — это было бы небиблейски, и мы не собираемся этого делать", — пояснил он.

Грантс считает, что церковь уже достигла многого, в частности, упорядочив вопросы, связанные с недвижимостью, поэтому в этом направлении сейчас дел не так много.

Как уже сообщала LETA, до торжественного вступления нового архиепископа в должность свои обязанности продолжит исполнять Ян Ванагс. Передача архиепископского посоха состоится 29 августа 2025 года во время торжественного богослужения, а инаугурация Грантса в должности архиепископа — 30 августа в Рижском Домском соборе.

Согласно информации на сайте ЛЕЛЦ, Грантс родился в 1974 году в Салдусе, был крещён и конфирмован в 1994 году в местной общине Святого Иоанна.

С 2000 года он служит в Рижской церкви Святой Гертруды, которая за 25 лет, по его словам, выросла в активную и разностороннюю общину. Особенное вдохновение в служении он черпает в проповедовании, катехизации и ученичестве.

В 2017 году он был приглашён занять пост заместителя ректора Лютеранской академии. В 2022 году Грантс был посвящён в епископы.

С 1993 по 1994 год он работал следователем по уголовным делам в Салдусском отделе полиции, а с 1998 по 2001 год — старшим инспектором в бюро Интерпола в Латвии.

Грантс получил степень бакалавра права и квалификацию юриста в Латвийской полицейской академии, а также степень магистра теологии в Теологическом факультете Латвийского университета.

Ранее на пост архиепископа претендовали четыре кандидата: Грантс, настоятель Пилтенского округа Карлис Ирбе, пастор Рижской церкви Святой Гертруды Кристс Калниньш и настоятель Икшкильского округа Дзинтарс Лаугалис. В конце прошлого года Архиодицезальный совет Риги выдвинул кандидатуры Грантса и Лаугалиса на окончательное голосование.

В Синод входят архиепископ, епископы, члены Верховного совета, настоятели округов, пасторы и помощники пасторов, евангелисты, исполняющие обязанности пасторов, а также делегаты приходов — их председатели или уполномоченные лица по решению приходского совета.

Выборы нового архиепископа были инициированы в связи с планируемым уходом на пенсию нынешнего архиепископа ЛЕЛЦ Яниса Ванагса, который служит на этой должности более 30 лет. Его инаугурация состоялась 29 августа 1993 года, а 29 августа 2025 года состоится церемония передачи посоха и завершения служения.