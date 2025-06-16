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Рижский зоопарк приглашает выбрать имена для тигрят 0 661

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Рижский зоопарк приглашает выбрать имена для тигрят
ФОТО: LETA

Рижский национальный зоопарк приглашает жителей принять участие в выборе имён для амурских тигрят, сообщила агентству ЛЕТА руководитель маркетинговых проектов зоопарка Роберта Трейя.

Как уже сообщала ЛЕТА, 16 декабря у пары амурских тигров (Panthera tigris altaica) – Тайги и Аугуста – родились детёныши: две тигрицы.

На сайте Рижского зоопарка rigazoo.lv/tigeri для голосования предлагаются пять имён: Аугусте, Густе, Аврора, Сафира и Стелла. Два имени, набравшие наибольшее количество голосов, будут даны тигрятам.

Проголосовать за имена можно, сделав пожертвование в размере одного евро. Допускаются и более крупные суммы – каждый евро засчитывается как один голос за выбранное имя. Собранные средства помогут обеспечить семью тигров кормом, игрушками и другими необходимыми вещами.

Голосование завершится 13 июля.

Процесс отбора имён проходил в несколько этапов. Окончательный выбор сделали смотрители тигров, из более широкого списка отобрав пять имён для общественного голосования.

Зоопарк сообщает, что для наблюдения за тигрятами больше подходят прохладные и даже дождливые дни, так как в жару сёстры становятся менее активными.

Амурский тигр – самая крупная подвидовая форма тигра и один из самых редких представителей больших кошек в мире. В дикой природе эти животные встречаются только в лесах Дальнего Востока – преимущественно в России и Китае.

Амурские тигры занесены в Международную красную книгу как находящийся под серьёзной угрозой исчезновения вид – в дикой природе их насчитывается менее 500 особей. Чтобы способствовать сохранению здоровой популяции в неволе, Рижский зоопарк участвует в программе разведения амурских тигров Европейской ассоциации зоопарков и океанариумов.

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